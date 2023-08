Stefanos Tsitsipas conquista il suo primo titolo della stagione sconfiggendo Alex de Minaur all’ATP 250 di Los Cabos (Video)

Questa mattina, Stefanos Tsitsipas ha messo in mostra il suo talento tenendo a bada Alex de Minaur per conquistare finalmente il suo primo titolo della stagione all’ATP 250 di Los Cabos. Il greco ha ottenuto il decimo titolo in carriera e ha portato a 10-0 gli scontri diretti contro Alex de Minaur, vincendo per 6-3, 6-4 contro l’australiano.

Tsitsipas, testa di serie numero uno, ha convertito quattro delle nove palle break guadagnate per concludere la partita in 86 minuti contro De Minaur. Il greco nel secondo set era vanti per 3 a 1 ma ha ceduto nel sesto game il servizio a 0, ma Tsitsipas ha realizzato un altro break cruciale sul 4 pari, aprendo la strada per assicurarsi la sua 39ª vittoria della stagione 2023.

“Ho l’impressione che entrambi volessimo scendere in campo oggi e mostrare a tutti una grande finale”, ha detto Tsitsipas nella sua intervista post-partita. “Sento che è stata un’ottima partita. Alex ha mostrato un grande tennis. Sono davvero felice che siamo riusciti a offrire una grande finale oggi. Credo che questo sia l’aspetto più rilevante. È stata una grande partita e il pubblico, come sempre, è stato completamente presente e coinvolto.” Giocando per la prima volta all’Open di tennis Mifel di Telcel Oppo, Tsitsipas è sopravvissuto a un thriller match in tre set contro Nicolas Jarry nei quarti di finale ma non ha perso più di sette giochi nelle sue altre tre vittorie contro John Isner, Borna Coric e De Minaur, in rotta verso il suo primo titolo su campo duro all’aperto. È stato il primo titolo su campo duro del 24enne da quando vinse a Marsiglia al coperto quasi tre anni fa.

De Minaur, uno dei giocatori più tenaci del circuito, ha strappato solo un set nelle sue ultime otto partite contro Tsitsipas.

ATP Los Cabos Stefanos Tsitsipas [1] Stefanos Tsitsipas [1] 6 6 Alex de Minaur [5] Alex de Minaur [5] 3 4 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 3-1 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 40-0 0-0 → 1-0







Marco Rossi