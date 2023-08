Challenger Meerbusch: Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro presente nel tabellone cadetto

Challenger Meerbusch – Tabellone Principale – terra

(1) Rodionov, Jurij vs Squire, Henri

Guinard, Manuel vs Qualifier

Feldbausch, Kilian vs Houkes, Max

Rincon, Daniel vs (7) Krutykh, Oleksii

(3) Nagal, Sumit vs Rodriguez Taverna, Santiago

Hassan, Benjamin vs Laaksonen, Henri

Qualifier vs Molleker, Rudolf

Qualifier vs (5) Ugo Carabelli, Camilo

(8) Onclin, Gauthier vs (SE) Campana Lee, Gerard

(WC) Rehberg, Max Hans vs Michalski, Daniel

Qualifier vs Yevseyev, Denis

Qualifier vs (4) Droguet, Titouan

(6) Kuzmanov, Dimitar vs Roca Batalla, Oriol

Geerts, Michael vs (WC) Moeller, Marvin

Qualifier vs (Alt) Wessels, Louis

(WC) Kuhn, Nicola vs (2) Choinski, Jan

Challenger Meerbusch – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Kirkin, Ergi vs (Alt) Zormann, Marcelo

(WC) Sperle, John vs (7) Compagnucci, Tommaso

(2) Sakellaridis, Stefanos vs (WC) Salazar, Daniel

(PR) Krumich, Martin vs (9) Naw, Hazem

(3) Colson, Tibo vs (Alt) Oetzbach, Adrian

Gentzsch, Tom vs (10) Mora, Maxime

(4) Luz, Orlando vs (WC) Koch, Niklas

(WC) Williams, Aaron James vs (11) Nam, JiSung

(5) Den Ouden, Guy vs (Alt) Gavrielides, Liam

Kravchenko, Georgii vs (12) Wehnelt, Kai

(6) Gill, Felix vs Vives Marcos, Pedro

Forejtek, Jonas vs (8) Damas, Miguel

B&B Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Stefanos Sakellaridis vs [WC] Daniel Salazar

2. [3] Tibo Colson vs [Alt] Adrian Oetzbach

3. [5] Guy Den Ouden vs [Alt] Liam Gavrielides

4. Jonas Forejtek vs [8] Miguel Damas

YONEX Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Martin Krumich vs [9] Hazem Naw

2. [1] Ergi Kirkin vs [Alt] Marcelo Zormann

3. [4] Orlando Luz vs [WC] Niklas Koch

4. [6] Felix Gill vs Pedro Vives Marcos