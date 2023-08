Challenger Banja Luka: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger Banja Luka – Tabellone Principale – terra

(1) Marozsan, Fabian vs Durasovic, Viktor

Tabur, Clement vs Ivanovski, Kalin

(WC) Nedic, Andrej vs Barranco Cosano, Javier

(Alt) Jacquet, Kyrian vs (6) Navone, Mariano

(3/WC) Molcan, Alex vs Qualifier

Qualifier vs Prizmic, Dino

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Ajdukovic, Duje

Polmans, Marc vs (8) Dzumhur, Damir

(5) Coppejans, Kimmer vs Qualifier

Fatic, Nerman vs Serdarusic, Nino

Jianu, Filip Cristian vs Gombos, Norbert

Qualifier vs (4) Paire, Benoit

(7) Kolar, Zdenek vs Qualifier

(SE) Kodat, Toby vs (SE) Blanchet, Ugo

Qualifier vs Blancaneaux, Geoffrey

Madaras, Dragos Nicolae vs (2/WC) Cecchinato, Marco

(1/Alt) Zekic, Miljanvs Cungu, RrezartPopovic, Stefanvs (8) Oberleitner, Neil

(2) Topo, Marko vs Prihodko, Oleg

(WC) Tomic, Radomir vs (9) Sharipov, Marat

(3) Santillan, Akira vs (Alt) Zeballos, Federico

(WC) Petrovic, Drazen vs (11) Milev, Yanaki

(4) Vanshelboim, Eric vs (WC) Tadic, Vladan

(WC) Molchanov, Denys vs (10) Klok, Denis

(5) Paz, Juan Pablo vs Ivanov, Simon Anthony

(Alt) Setkic, Aldin vs (7) Snitari, Ilya

(6) Kivattsev, Kirill vs Whitehouse, Mark

Bocchi, Lorenzo vs (12) Basic, Mirza

1. [WC] Radomir Tomicvs [9] Marat Sharipov2.vs [12] Mirza Basic3. [4] Eric Vanshelboimvs [WC] Vladan Tadic4. [1/Alt] Miljan Zekicvs Rrezart Cungu(non prima ore: 16:00)

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Marko Topo vs Oleg Prihodko

2. [Alt] Aldin Setkic vs [7] Ilya Snitari

3. [WC] Drazen Petrovic vs [11] Yanaki Milev

4. Stefan Popovic vs [8] Neil Oberleitner (non prima ore: 16:00)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Juan Pablo Paz vs Simon Anthony Ivanov

2. [6] Kirill Kivattsev vs Mark Whitehouse

3. [WC] Denys Molchanov vs [10] Denis Klok

4. [3] Akira Santillan vs [Alt] Federico Zeballos (non prima ore: 16:00)