Challenger San Marino, Porto, Liberec, Lexington e Ludenscheid: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER San Marino (San Marino) – Quarti di Finale e Semifinali, terra battuta

1. Andrea Pellegrinovs [Q] Alexander Weis

2. Daniel Rincon vs [4/WC] Fabio Fognini (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Andrea Pellegrino OR [Q] Alexander Weis vs Nerman Fatic



Il match deve ancora iniziare

4. Daniel Rincon OR [4/WC] Fabio Fognini vs Federico Delbonis OR [2] Jaume Munar (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Roman Andres Burruchaga / Nerman Fatic OR [3] Theo Arribage / Luca Sanchez vs [2] Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov



Il match deve ancora iniziare

Court 2 De Luigi – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Federico Delbonis vs [2] Jaume Munar



Il match deve ancora iniziare

2. Roman Andres Burruchaga / Nerman Fatic vs [3] Theo Arribage / Luca Sanchez



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Luca Nardivs [7] Antoine Escoffier

2. Jules Marie vs [WC] Joao Sousa



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs [3] Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Benoit Pairevs [8] Hugo Dellien

2. Jakob Schnaitter / Kai Wehnelt vs Filip Bergevi / Mick Veldheer (non prima ore: 11:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Duje Ajdukovic OR [6] Raul Brancaccio vs [3] Benoit Paire OR [8] Hugo Dellien (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Duje Ajdukovic vs [6] Raul Brancaccio



2. Gabriel Roveri Sidney / Akira Santillan OR Luca Margaroli / Santiago Rodriguez Taverna vs Jakob Schnaitter / Kai Wehnelt OR Filip Bergevi / Mick Veldheer



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Gabriel Roveri Sidney/ Akira Santillanvs Luca Margaroli/ Santiago Rodriguez Taverna1. [1] Petr Nouza/ Andrew Paulsonvs [2] Neil Oberleitner/ Tim Sandkaulen

2. Gerard Campana Lee vs [Q] Toby Kodat (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

SYNER COURT – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Ugo Blanchet vs [8] Francisco Comesana



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [5] Tennys Sandgrenvs [2] Steve Johnson

2. [1] Arthur Cazaux vs [WC] Cannon Kingsley (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

3. George Goldhoff / Vasil Kirkov vs [WC] Eliot Spizzirri / Tyler Zink (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare