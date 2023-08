ITF Cordenons: Il resoconto delle semifinali. Spiteri si ferma. Nel doppio successo di Rosatello-Moratelli

Sarà tra la rumena Alexandra Cadantu-Ignatik e la slovena Veronika Erjavec, la finale dell’8° edizione dell’Itf W60 di Cordenons, torneo dotato di un montepremi di 60mila dollari, che si disputa sui campi in terra battuta dell’Eurosporting.

Si ferma in semifinale la bella corsa di Dalila Spiteri, che esce sconfitta non senza rimpianti, dalla rumena Alexandra Cadantu-Ignatik, ex top 60 Wta, per 6-1 3-6 6-1.

Nel primo set l’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, ha faticato ad entrare in partita in costante balia dell’avversaria, subendo la maggiore solidità da fondo campo della rumena, che è subito fuggita sul 5-0 per poi chiudere con un 6-1 mai in discussione. Nella seconda frazione la 26enne di Licata ha cambiato decisamente cambiato marcia trovando alcune soluzioni alternative al suo gioco, che hanno imbrigliato e non poco la Cadantu-Ignatik, incappata in ben 8 doppi falli, che hanno indirizzato il secondo set verso la Spiteri. Nel terzo e decisivo set sull’1-1 40-0 e servizio Spiteri, la rumena ha chiamato un medical time out, che ha letteralmente destabilizzato l’azzurra incapace di reagire alla contrarietà del momento. A quel punto il match è così scivolato via nelle mani della rumena che ha conquistato la finale, dopo la recente semifinale ad Olomuc in Repubblica Ceca.

Veronika Erjavec nella prima semifinale ha avuto la meglio sull’ungherese Fanny Stollar con un perentorio 6-3 6-2. Nel primo set la Erjavec è salita letteralmente in cattedra volando subito sul 5-1, grazie a una maggiore resistenza negli scambi da fondo campo. La slovena ha accusato una leggera flessione che però non è bastata alla Stollar per riportarsi in scia e il parziale si è chiuso sul definitivo 6-3. Il secondo parziale ha seguito lo stesso copione, con la 23enne di Postosna, che ha controllato agevolmente il ritmo degli scambi non trovando particolare opposizione nell’ungherese. Il sipario sulla sfida è calato sul definitivo 6-2. Per la Erjavec si tratta della seconda finale nell’Itf di Cordenons, dopo quella del 2020 in cui uscì sconfitta dalla giapponese Mana Kawamura, ma in quella circostanza si trattava di un torneo con un montepremi di 15mila dollari. Nella scorsa edizione la Erjavec raggiunse invece le semifinali.

Nel tabellone di doppio vittoria per la coppia italiana formata da Angelica Moratelli/Camilla Rosatello che hanno sconfitto in rimonta le olandesi Isabelle Haverlag/Eva Vedder con il punteggio di 0-6 6-2 10-5. Le due azzurre nonostante un avvio a marce basse sono riuscite nell’intento di ribaltare l’esito della sfida gestendo al meglio il decisivo match tie-break. Per la 28enne Angelica Moratelli è il secondo titolo consecutivo in doppio sui campi dell’Eurosporting, l’anno scorso trionfò proprio in coppia con Eva Vedder una delle protagoniste della finale odierna. Moratelli e Rosatello dopo la finale centrata nel recente Wta 250 di Palermo, hanno dimostrato semmai ce ne fosse bisogno di essere una coppia collaudata, che con un buon finale di stagione potrebbe anche ambire ad ottenere i punti necessari per partecipare agli Australian Open 2024. Non solo le due azzurre potrebbero finire nel mirino della capitana di Billie Jean King Cup Tathiana Garbin in chiave finali in programma dal 7 al 12 novembre a Siviglia.

Domani (sabato 5 agosto) a partire dalle 17:30 si disputerà la finale sul campo centrale intitolato alla memoria di Edi Aldo Raffin indimenticato patron della manifestazione.

RISULTATI SEMIFINALI TABELLONE singolare:

v.erjavec (slo) (5) – f.stollar (hun) 6-3 6-2

a.cadantu-ignatik (rou) (7) – d.spiteri (ita) (Q) 6-1 3-6 6-1

finale tabellone doppio:

a.moratelli/c.rosatello (ita) (1) – i.haverlag/e.vedder (ned) (3) 0-6 6-2 10-5