Challenger San Marino: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Saranno tre i giocatori italiani nei quarti di finale della 30ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, da quest’anno promossi a Challenger ATP 125 (montepremi € 145.000), sempre più nel vivo sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio.

Nella giornata che ha visto il completamento del secondo turno il primo a meritarsi il pass per i quarti di finale è stato Alexander Weis, proveniente dalle qualificazioni, che dopo aver superato all’esordio Gianluca Mager ha sfruttato l’occasione ripetendosi ai danni del monegasco Valentin Vacherot, pure lui qualificato, al 1° turno capace di lasciare cinque game al ceco Znedek Kolar (n.171 Atp), n.7 del seeding. Il 26enne di Bolzano (n.305 Atp) ha strappato la battuta nel game di apertura all’avversario e conservato questo prezioso vantaggio incamerando la prima frazione, ma nel secondo set ha subito la reazione di Vacherot, più incisivo al servizio (sua arma principale), che dopo aver pareggiato i conti è andato avanti di un break anche nel terzo. Ma l’altoatesino, che dallo scorso anno si allena all’Enjoy Sporting Club di Roma con il team che ha come coach Francesco Aldi, Giuseppe Fischetti e Francesco Vilardo, non ha mollato, riuscendo a piazzare il contro-break (4-4) e poi a tenere con autorità i successivi turni di battuta. E al tie-break ha sfruttato a dovere un paio di “gratuiti” del monegasco per spuntarla dopo 2 ore e 18 minuti e ripetere l’exploit compiuto dodici mesi fa, quando partendo dalle qualificazioni Alexander si regalò i primi quarti in questo circuito. “Ho disputato due incontri duri nelle qualificazioni, poi martedì ho fatto mio il derby con Gianluca Mager e soprattutto questo secondo turno è stata una battaglia – commenta il bolzanino – Ho avuto un passaggio a vuoto fra secondo e terzo set, però sono riuscito a reagire e a recuperare il break di svantaggio, momento chiave dell’incontro, che mi ha dato la fiducia per giocare con lucidità il tie-break decisivo. In questa stagione sto frequentando con continuità il circuito Challenger e sento di avere il livello per starci, anche se ci sono alcuni aspetti da migliorare, a cominciare dall’aggressività in campo, ma anche in questo sono sulla strada giusta. Obiettivi? Il primo è crescere ancora per arrivare a disputare le qualificazioni di uno Slam, magari già ai prossimi Australian Open”. ​

Weis venerdì sarà chiamato a un altro derby tricolore con in palio l’accesso alla semifinale della parte alta del draw con Andrea Pellegrino (n.254). Nel secondo match sul Centrale il 26enne pugliese di Bisceglie ha posto fine alla bella corsa di Enrico Dalla Valle, pure lui passato attraverso le qualificazioni. Perso 6-4 il primo parziale, il 25enne ravennate (n.424 Atp) che da novembre fa base alla Galimberti Tennis Academy, lasciatosi alle spalle una fastidiosa serie di problemi fisici che lo hanno condizionato per un paio di stagioni, ha reagito con forza nel secondo, ma nella partita decisiva è salito di nuovo in cattedra Pellegrino, che ha finito per imporsi 6-4 1-6 6-1 dopo un’ora e 55’ di gioco. “E’ stato davvero bello giocare in una cornice di pubblico del genere – le parole a caldo di Pellegrino – con un avversario che conosco da tanti anni per essere stati insieme al Centro Tecnico di Tirrenia. E’ un risultato che mi dà fiducia in un periodo non troppo positivo, ma devo continuare a pensare partita dopo partita, senza guardare troppo avanti”.

Il terzo azzurro ad approdare nei quarti sarà il vincente del match clou serale fra Fabio Fognini (attualmente n.124 Atp), per la prima volta in carriera sul Titano con una wild card e quarto favorito del tabellone, e il 25enne torinese Edoardo Lavagno (n.232). Chi sarà promosso da questo confronto troverà venerdì alle 19.30 dall’altra parte della rete il 20enne mancino spagnolo Daniel Rincon: il Next Gen di Madrid (n.264 Atp) ha dominato per 6-3 6-2 il belga Kimmer Coppejans, che lo precede di oltre cento posizioni in classifica (n.160), sesta testa di serie, così da confermare l’esito del testa a testa andato in scena due settimane fa nel Challenger di Tampere dove il 2003 iberico ha raggiunto la seconda semifinale consecutiva dopo quella centrata a San Benedetto del Tronto.

Fabio Fognini è il terzo giocatore italiano nein quarti di finale degli Internazionali di tennis San Marino Open, dopo Alexander Weis e Andrea Pellegrino. Nel match che ha chiuso il programma del 2° turnio, ancora una volta con il Centrale gremito di pubblico, il 36enne di Arma di Taggia, per la prima volta in carriera in gara sul Titano con una wild card, ha superato per 6-3 7-5 Edoardo Lavagno. Nel secondo set il 25enne mancino di Torino (n.232 Atp) è stato avanti di un break (4-1) prima di subire il ritorno del davisman azzurro, che è andato a servire sul 5-4, perdendo però la battuta, ma poi ha piazzato il guizzo vincente. Nei quarti Fognini venerdì alle 19.15 affronterà il Next Gen spagnolo Daniel Rincon.

DIRETTA SU SKY SPORT DA VENERDI’ – Da venerdì sera gli Internazionali di Tennis San Marino Open saranno anche su Sky Sport Tennis. Alla copertura di San Marino Rtv, che sta seguendo il torneo fin da lunedì con dirette ogni giorno (canale 831 digitale terrestre, visibile in tutta la Penisola), si aggiunge dunque quella del canale tematico sportivo: la programmazione prevede la diretta di due quarti di finale venerdì (dalle ore 19.30), delle semifinali sabato e della finale domenica alle 20.30.

RISULTATI. 2° turno: Andrea Pellegrino (Ita) b. Enrico Dalla Valle (Ita, q) 6-4 1-6 6-1, Alexander Weis (Ita, q) b. Valentin Vacherot (Mon, q) 6-4 3-6 7-6(3), Daniel Rincon (Spa) b. Kimmer Coppejans (Bel, n.6) 6-3 6-2.

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [3] David Goffin vs Nerman Fatic

2. Daniel Rincon vs [4/WC] Fabio Fognini (non prima ore: 19:15)

3. Federico Delbonis vs [2] Jaume Munar

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Marc Polmans / Matthew Christopher Romios vs [2] Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov

2. [Q] Enrico Dalla Valle OR Andrea Pellegrino vs [Q] Alexander Weis

3. Roman Andres Burruchaga / Nerman Fatic vs [3] Theo Arribage / Luca Sanchez OR Kimmer Coppejans / Chun-Hsin Tseng