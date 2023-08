Challenger San Marino, Porto, Liberec, Lexington e Ludenscheid: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER San Marino (San Marino) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Federico Delbonisvs Alessandro Giannessi

2. Nikolas Sanchez Izquierdo vs [2] Jaume Munar



Il match deve ancora iniziare

3. Nerman Fatic vs [Q] Kyrian Jacquet (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [3] David Goffin vs Vitaliy Sachko (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Theo Arribage / Luca Sanchez vs Zvonimir Babic / Alexander Donski



Il match deve ancora iniziare

2. [PR] Viktor Durasovic / Mark Vervoort vs Andrea Collarini / Alessandro Giannessi



Il match deve ancora iniziare

3. Aziz Dougaz / Daniel Rincon vs [2] Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov



Il match deve ancora iniziare

Court 2 De Luigi – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Piotr Matuszewski / Igor Zelenay vs [4] Inigo Cervantes / Sergio Martos Gornes



Il match deve ancora iniziare

2. Nicholas David Ionel / Alexandru Jecan vs Marc Polmans / Matthew Christopher Romios



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Marco De Rossi / Manuel Mazza vs [WC] Fabio Fognini / German Gaich



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Joao Dominguesvs Denis Yevseyev

2. Alibek Kachmazov vs [WC] Joao Sousa



Il match deve ancora iniziare

3. Peter Gojowczyk vs Adrian Andreev (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

Banco Carregosa – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Jaime Faria vs [PR] Pierre-Hugues Herbert



Il match deve ancora iniziare

2. Goncalo Oliveira vs [4] Luca Nardi



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Goncalo Falcao / Duarte Vale vs Francis Casey Alcantara / Robert Strombachs



Il match deve ancora iniziare

4. Jaime Faria / Henrique Rocha vs [3] Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Jonathan Eysseric / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Benjamin Lock / Goncalo Oliveira (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

McDonald’s – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs Antoine Hoang / Jules Marie



Il match deve ancora iniziare

2. Steven Diez / Nicolas Mejia vs [WC] Pedro Araujo / Fabio Coelho



Il match deve ancora iniziare

3. Antoine Escoffier / Joshua Paris vs [2] JiSung Nam / MinKyu Song



Il match deve ancora iniziare

4. Joao Domingues / Frederico Ferreira Silva vs Mattia Bellucci / Luca Potenza



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Mariano Navonevs [2] Pedro Martinez

2. [Q] Marvin Moeller vs [3] Benoit Paire



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Fabian Marozsan vs Rudolf Molleker



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Louis Wessels OR [Q] Marcelo Zormann vs Mariano Navone OR [2] Pedro Martinez



Il match deve ancora iniziare

5. Luca Margaroli / Santiago Rodriguez Taverna vs Mats Hermans / Vladyslav Orlov



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Hugo Dellien vs Daniel Masur



Il match deve ancora iniziare

2. Gauthier Onclin vs Santiago Rodriguez Taverna



Il match deve ancora iniziare

3. Alexander Merino / Christoph Negritu vs [WC] Nick Mertgens / Jose Pereira (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Hugo Dellien OR Daniel Masur vs Jozef Kovalik OR [Q] Hazem Naw



Il match deve ancora iniziare

5. Geoffrey Blancaneaux / Daniel Masur vs Gabriel Roveri Sidney / Akira Santillan



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jozef Kovalik vs [Q] Hazem Naw



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Henri Squire vs [6] Raul Brancaccio



Il match deve ancora iniziare

3. Oriol Roca Batalla vs [Q] Duje Ajdukovic



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Sander Arends / Constantin Frantzen vs Daniel Cukierman / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Karlo Cubelic / Morits Pieper vs Fernando Romboli / Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Louis Wessels vs [Q] Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Timofey Skatov vs Camilo Ugo Carabelli



Il match deve ancora iniziare

3. Jakob Schnaitter / Kai Wehnelt vs [3] Ivan Sabanov / Matej Sabanov (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Filip Bergevi / Mick Veldheer vs [2] Boris Arias / Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Pedro Martinez / Oriol Roca Batalla vs Facundo Mena / Camilo Ugo Carabelli



Il match deve ancora iniziare

ATP Liberec Jakub Mensik [7] Jakub Mensik [7] 0 0 Vit Kopriva Vit Kopriva 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [7] Jakub Mensikvs Vit Kopriva

2. [WC] Jiri Vesely vs [Q] Federico Agustin Gomez



ATP Liberec Jiri Vesely Jiri Vesely 0 6 3 2 Federico Agustin Gomez • Federico Agustin Gomez 30 4 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 2-3 J. Vesely 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 ace 0-1 → 0-2 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-5 → 3-6 J. Vesely 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 F. Agustin Gomez 15-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 2-4 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Vesely 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 F. Agustin Gomez 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 F. Agustin Gomez 15-0 15-15 30-15 ace 5-3 → 5-4 J. Vesely 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 F. Agustin Gomez 0-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 J. Vesely 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 F. Agustin Gomez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Agustin Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Vesely 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Agustin Gomez 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0

3. [1] Tomas Machac vs [Q] Alex Marti Pujolras



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Petr Nouza / Andrew Paulson vs Alternate /



Il match deve ancora iniziare

5. Jiri Barnat / Michael Vrbensky vs Roman Jebavy / Jiri Vesely



Il match deve ancora iniziare

PERNERKA COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Francisco Comesana vs [Q] Constantin Bittoun Kouzmine



ATP Liberec Francisco Comesana [8] Francisco Comesana [8] 0 0 Constantin Bittoun Kouzmine Constantin Bittoun Kouzmine 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. Maks Kasnikowski vs [3] Dalibor Svrcina



ATP Liberec Maks Kasnikowski • Maks Kasnikowski 0 6 6 2 Dalibor Svrcina [3] Dalibor Svrcina [3] 30 3 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Kasnikowski 0-15 0-30 2-3 D. Svrcina 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Kasnikowski 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Kasnikowski 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Kasnikowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Svrcina 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 M. Kasnikowski 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-4 → 4-5 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 4-3 → 4-4 M. Kasnikowski 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Kasnikowski 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Svrcina 15-30 df 15-40 1-2 → 2-2 M. Kasnikowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Kasnikowski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Kasnikowski 15-0 30-0 4-3 → 5-3 D. Svrcina 0-15 0-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Kasnikowski 0-15 df 0-30 3-2 → 3-3 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Kasnikowski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 D. Svrcina 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Kasnikowski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Svrcina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. Hernan Casanova vs Miljan Zekic



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Matyas Cerny / Daniel Siniakov vs [3] David Pichler / Oleg Prihodko



Il match deve ancora iniziare

5. Roy Stepanov / Tennyson Whiting vs [2] Neil Oberleitner / Tim Sandkaulen



Il match deve ancora iniziare

SYNER COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Sumit Nagal vs [WC] Andrew Paulson



ATP Liberec Sumit Nagal [4] Sumit Nagal [4] 0 0 Andrew Paulson Andrew Paulson 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [Q] Michael Vrbensky vs Valentin Royer



ATP Liberec Michael Vrbensky • Michael Vrbensky 40 6 2 0 Valentin Royer Valentin Royer 40 4 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Vrbensky 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-1 V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Vrbensky 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-5 → 2-6 V. Royer 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 ace A-40 ace 2-4 → 2-5 M. Vrbensky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Vrbensky 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-2 → 2-2 V. Royer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Vrbensky 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Vrbensky 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 V. Royer 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 M. Vrbensky 0-15 15-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 V. Royer 40-A 15-0 30-0 30-15 df 4-2 → 4-3 M. Vrbensky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 V. Royer 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 M. Vrbensky 15-0 30-0 2-1 → 3-1 V. Royer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 2-1 M. Vrbensky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 1-1 V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Nino Serdarusic vs Gerard Campana Lee



Il match deve ancora iniziare

4. Jonas Forejtek / Sumit Nagal vs Vit Kopriva / Jaroslav Pospisil



Il match deve ancora iniziare

5. Matheus Pucinelli De Almeida / Joao Lucas Reis Da Silva vs Lukas Klein / Nino Serdarusic



Il match deve ancora iniziare

WILSON – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Toby Kodat vs Timo Stodder



ATP Liberec Toby Kodat Toby Kodat 0 0 Timo Stodder • Timo Stodder 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Stodder 15-0 0-0

2. Matheus Pucinelli De Almeida vs [5] Riccardo Bonadio



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Federico Agustin Gomez / Marcus Willis vs Milos Karol / Toby Kodat (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Constantin Bittoun Kouzmine / Volodoymyr Uzhylovskyi vs Federico Iannaccone / Denis Klok



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [7] Adam Waltonvs [Alt] Ulises Blanch

2. Eliot Spizzirri vs [2] Steve Johnson



Il match deve ancora iniziare

3. Bernard Tomic vs [4] Seongchan Hong



Il match deve ancora iniziare

4. Calum Puttergill / Dane Sweeny vs [WC] Joshua Lapadat / JJ Mercer (non prima ore: 01:15)



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Tennys Sandgren vs Strong Kirchheimer



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alex Bolt / Ryan Peniston vs George Goldhoff / Vasil Kirkov



Il match deve ancora iniziare

2. Blake Ellis / Tristan Schoolkate vs [4] Purav Raja / Ramkumar Ramanathan



Il match deve ancora iniziare

3. Mac Kiger / Benjamin Sigouin vs [2] Ruben Gonzales / Alex Lawson



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Mikelis Libietis / Adam Walton vs Scott Duncan / Luke Johnson



Il match deve ancora iniziare

5. Michail Pervolarakis / Nathan Ponwith vs [WC] Eliot Spizzirri / Tyler Zink



Il match deve ancora iniziare