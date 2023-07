ITF Cordenons: Il resoconto di giornata

Giornata dedicata al primo turno delle qualificazioni femminili nella 8° edizione dell’Itf W60 Cordenons Serena Wines Tennis Cup 1881-Acqua Maniva, dotato di un montepremi di 60mila dollari.

La sorpresa di giornata è stata rappresentata dall’eliminazione della rumena Ilona Georgiana Ghioroiae, testa di serie numero 2 del tabellone di qualificazione, superata con il punteggio di 6-4 7-5 dalla statunitense Rasheeda Mcadoo, capace di rimontare uno svantaggio di 1-5 nel secondo parziale.

Avanza anche Aurora Zantedeschi che fatica più del previsto per avere ragione in 3 set (6-2 3-6 6-3) della belga Lara Salden, in un incontro dall’andamento altalenante. La spagnola Hoste Ferrer approfitta del ritiro di Chiara Girelli quando si trovava in vantaggio per 7-6 4-2 e accede al turno decisivo.

La slovena Nika Radisic, finalista nell’edizione 2019, supera la slovacca Natalia Siedliska costretta al ritiro per alcuni guai fisici, quando si trovava sotto per 3-0 nel primo set. Derby azzurro che sorride alla 20enne Jennifer Ruggeri che regola per 6-2 7-6 Martina Spigarelli, non senza qualche patema di troppo sul finire dell’incontro, quando non ha capitalizzato due match point sul 5-4. La sfida tutta in famiglia tra le sorelle Tatiana e Jessica Pieri, si è risolta con la vittoria della prima, che in vantaggio per 6-0, ha usufruito del ritiro di Jessica ad inizio del secondo parziale.

Buon debutto per Melania Delai che liquida senza troppi patemi la slovacca Anika Jaskova con il punteggio di 6-3 6-1.

Disco rosso per Arianna Zucchini che cede in due set alla ceca Sebestova con il punteggio di 6-2 6-4.

In apertura di programma Federica di Sarra regola la slovacca Milatova con un perentorio 6-4 6-2. Stessa sorte per Dalila Spiteri, numero 1 del seeding cadetto, che rispetta i favori del pronostico superando in due set Francesca Covi wild card dell’Eurosporting Treviso. Esce anche l’altra portacolori del circolo trevigiano Sveva Maria Ricci sconfitta con un netto 6-1 6-0.

Nel frattempo è stato sorteggiato il tabellone principale che vedrà l’azzurra Nuria Brancaccio, accreditata della testa di serie numero 1, dopo il forfait dell’ultima ora della slovena Tamara Zidansek. La tennista campana affronterà in un derby Eleonora Alvisi presente nel main draw grazie a una wild card concessa dalla Fitp. Dall’altra parte del tabellone l’ungherese Luka Reka Jani, numero 2 del seeding friulano, affronterà Angelica Moratelli, che nella scorsa edizione si impose nel tabellone di doppio, in coppia con l’olandese Eva Vedder. Tra i match più intriganti di primo turno da segnalare la sfida tra Anna Turati e la wild card ungherese Fanni Stollar e quella tra la spagnola Romero Gormaz, numero 3 del seeding e Camilla Rosatello. La rediviva Timea Babos, ex top 25 del ranking Wta, invece attende un avversaria proveniente dalle qualificazioni.

Domani (lunedì 31 luglio) a partire dalle 10 si completeranno le qualificazioni che regaleranno un posto al sole nel main draw per otto giocatrici. A partire dalle 15:30 sul campo centrale Serena Maniva, il via agli incontri del tabellone principale con le sfide tra la burundese Sada Nahimana, testa di serie numero 8 e Lisa Pigato. Mentre non prima delle 18:30, altra sfida di sicuro interesse tra l’azzurra Camilla Rosatello e la spagnola Leyre Romero Gormaz (n.187 Wta).

RISULTATO PRIMO TURNO QUALIFICAZIONI:

d.spiteri (ita) (1) – F.COVI (ITA) (WC) 6-3 6-2

F.DI SARRA (ITA) (14) – S.MILATOVA (SVK) 6-4 6-2

R.MCADOO (USA) I.G. – GHIOROAIE (ROU) (2) 6-4 7-5

E.MERI (SVK) (11) – S.M.RICCI (ITA) (WC) 6-1 6-0

J.RUGGERI (ITA) (12) (WC) – M.SPIGARELLI (ITA) 6-2 7-6 (6)

A.ZANTEDESCHI (ITA) (10) – L.SALDEN (BEL) 6-2 3-6 6-3

C.HOSTE FERRER (ESP) (13) C.GIRELLI (ITA) 7-6 (0) 4-2 RIT.

I.SEBESTOVA (CZE) (9) – a.zucchini (ita) 6-2 6-4

N.RADISIC (SLO) – N.SIEDELISKA (GER) (5) 3-0 Rit.

T.PIERI (ITA) – J. PIERI (ITA) (6) 6-0 RIT.

M.DELAI (ITA) (WC) – A.JASKOVA (SVK) (16) 6-3 6-1

I. YORUK (TUR) (4) – D.HINDOVA (CZE) 6-4 6-3

D.CHIESA (ITA) (8) – A.ABBAGNATO (ITA)

K.KUZMOVA (SVK) (7) A.SCHAEFER (GER)

S.NJIRIC (CRO) – I.IBBOU (ALG) (15)

L.STEVENS (NED) (3) – s.ziodato (ita) (wc)