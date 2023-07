Matteo Arnaldi: L’ascesa tranquilla verso il vertice del tennis mondiale

Il mondo del tennis, noto per le sue storie di successo clamorose e carriere brillanti, ha visto un continuo ma discreto avanzamento nel ranking di un giovane italiano: Matteo Arnaldi.

L’ascesa di Arnaldi nel panorama tennistico non è stata rapida. È stata una crescita costante, passo dopo passo, match dopo match. Una testimonianza del fatto che non tutte le carriere brillano di una luce intensa dall’inizio. Alcune, come quella di Arnaldi, si costruiscono con calma, mostrando una progressione solida e continua.

All’inizio del 2023, Arnaldi occupava la posizione 134. Una posizione rispettabile, ma distante dalle luci della ribalta. Ma come accade spesso in questo sport, un torneo può fare la differenza. E per Arnaldi, quel torneo è stato a Madrid. Battendo giocatori di calibro, come Ruud, ha assicurato il suo posto tra i primi 100 del mondo. Un traguardo importante per ogni tennista, ma Matteo lo ha raggiunto senza grande clamore, con determinazione e dedizione.

Il Roland Garros, uno dei tornei del Grande Slam più prestigiosi, ha visto Arnaldi giocare e vincere la sua prima partita Slam. Un debutto che molti sognano e che ha confermato le sue capacità sul campo. Ma non si è fermato qui. Ha continuato il suo percorso debuttando anche sulle erbe “sacre” di Wimbledon.

Il recente torneo di Umago ha segnato un altro passo significativo nella carriera di Arnaldi. Con una posizione virtuale di 62 (best ranking), ha raggiunto la sua prima semifinale nel circuito maggiore.





Francesco Paolo VIllarico