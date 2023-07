Jannik Sinner si allena intensamente a Monaco in vista degli appuntamenti nordamericani (Video)

Jannik Sinner, sta lavorando duro sui campi di Monaco per prepararsi ai prossimi tornei di Toronto e Cincinnati, entrambi appartenenti alla prestigiosa categoria Masters 1000, e successivamente agli US Open, uno dei quattro tornei del Grand Slam che si svolgerà a fine agosto.

Il giovane italiano, che ha già impressionato il mondo del tennis con il suo gioco maturo e il suo atteggiamento calmo ma determinato, sa bene che la stagione sul cemento nordamericano rappresenta una grande opportunità per accumulare punti e consolidare la sua posizione nel ranking ATP.

Monaco, con le sue strutture di alto livello e l’ambiente tranquillo, è diventata una base ideale per molti tennisti di alto livello, e Sinner non fa eccezione. Qui, lontano dai riflettori e dal trambusto dei media, il giovane azzurro ha l’opportunità di concentrarsi pienamente sul suo gioco, perfezionando le sue strategie e adattando il suo stile al veloce cemento che caratterizza i prossimi tornei.

Dopo una breve pausa post-Wimbledon, Sinner sembra aver recuperato energia e motivazione.