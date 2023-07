Daniil Medvedev non giocherà a Washington (ecco le wild card). RUblev salva tre match point e vince la partita ad Amburgo

Daniil Medvedev, numero tre al mondo e una delle grandi figure della stagione — con cinque titoli e semifinali a Wimbledon — ha annunciato questo mercoledì, senza fornire una spiegazione, il suo ritiro dall’ATP 500 di Washington, dove sarebbe stata la prima testa di serie.

Ex finalista del torneo, Medvedev tornava all’evento dopo che nel 2022 non aveva partecipato al torneo avendo scelto di giocare (e vincere) l’ATP 250 di Los Cabos, nella stessa settimana. Quest’anno, il russo di 27 anni sceglie di giocare solo i due Masters 1000 — Toronto e Cincinnati — prima degli US Open. Il torneo della capitale degli Stati Uniti ha nel frattempo annunciato tutte le wild cards per l’edizione di quest’anno, con un occhio di riguardo per diversi ex top 10 e campioni di Grand Slam.

WIld card Washington

🇿🇦 Kevin Anderson

🇯🇵 Kei Nishikori

🇫🇷 Gael Monfils

🇨🇦 Bianca Andreescu

🇺🇸 Sofia Kenin

🇺🇦 Elina Svitolina

🇺🇸 Danielle Collins

Andrey Rublev, numero sette al mondo, ha iniziato con il piede giusto l’ATP 500 di Amburgo, ma ha dovuto lottare… e molto.

Infatti, il russo, campione la scorsa settimana a Bastad, ha battuto lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles con i set di 5-7, 6-1 e 7-6(7), in una partita in cui Rublev ha dovuto salvare tre match points nel tie-break decisivo.

Rublev era in svantaggio 6-4, ma è riuscito a recuperare, ha affrontato un altro match point sul 7-6, ma è stato in grado di neutralizzarlo e poi ha sigillato il suo passaggio agli ottavi di finale. Questa è stata la quinta vittoria consecutiva di Rublev che ora affronterà Daniel Altmaier.