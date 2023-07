ATP 250 Umago e Atlanta e ATP 500 Amburgo: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

ATP 250 Umag (Croazia) – 1°-2° Turno, terra battuta

ATP Umag Marco Cecchinato • Marco Cecchinato 40 3 Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 40 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1. Marco Cecchinatovs Alexander Shevchenko

2. [6] Stan Wawrinka vs [Q] Filip Misolic (non prima ore: 17:00)



3. [WC] Dino Prizmic vs Zsombor Piros



4. [1] Jiri Lehecka vs Dominic Thiem (non prima ore: 21:00)



GRANDSTAND – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. Fabian Marozsan vs Juan Manuel Cerundolo



ATP Umag Fabian Marozsan • Fabian Marozsan 0 6 5 Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 0 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Marozsan 5-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-0 → 5-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 5-3 → 6-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Marozsan 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. [3] Sebastian Ofner vs Alexei Popyrin (non prima ore: 17:00)



3. [Q] Flavio Cobolli vs [7] Matteo Arnaldi



COURT 1 – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [8] Albert Ramos-Vinolas vs Jaume Munar



ATP Umag Albert Ramos-Vinolas [8] • Albert Ramos-Vinolas [8] 0 2 Jaume Munar Jaume Munar 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Ramos-Vinolas 0-15 2-5 J. Munar 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Ramos-Vinolas A-40 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 J. Munar 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Marc-Andrea Huesler vs Federico Coria (non prima ore: 17:00)



3. [WC] Blaz Rola / Nino Serdarusic vs Marco Bortolotti / Sem Verbeek



COURT 2 – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan vs [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul



2. Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov vs [4] Ariel Behar / Adam Pavlasek



COURT 4 – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [3] Francisco Cabral / Rafael Matos vs Albano Olivetti / David Vega Hernandez



2. Sander Arends / David Pel vs Marcelo Demoliner / Philipp Oswald



ATP 500 Amburgo (Germania) – 1°-2° Turno, terra battuta

2. Bernabe Zapata Mirallesvs [2/WC] Andrey Rublev (non prima ore: 13:00)

3. [1] Casper Ruud vs Sebastian Baez



5. [4] Alexander Zverev vs [WC] Maximilian Marterer (non prima ore: 18:00)



M1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

4. [LL] Jozef Kovalik vs [3] Lorenzo Musetti (non prima ore: 16:00)



M2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexander Erler / Lucas Miedler vs Fabrice Martin / Andreas Mies



ATP Hamburg Alexander Erler / Lucas Miedler Alexander Erler / Lucas Miedler 15 4 5 Fabrice Martin / Andreas Mies • Fabrice Martin / Andreas Mies 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Martin / Mies 15-0 15-15 5-2 A. Erler / Miedler 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Martin / Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-1 → 4-1 F. Martin / Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 F. Martin / Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 A. Erler / Miedler 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Martin / Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Martin / Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Martin / Mies 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 F. Martin / Mies 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Martin / Mies 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

2. Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs [2] Ivan Dodig / Mate Pavic (non prima ore: 12:30)



ATP Hamburg Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry 0 0 Ivan Dodig / Mate Pavic [2] Ivan Dodig / Mate Pavic [2] 0 0 Vincitore: Dodig / Pavic per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Laslo Djere vs [PR] Guido Pella



4. Luca Van Assche vs [7] Alejandro Davidovich Fokina



5. Robin Haase / Nikola Mektic vs [4] Sander Gille / Joran Vliegen



ATP 250 – Atlanta (USA) – 2° Turno – cemento

1. Julian Cash/ Robert Gallowayvs [2] Nicolas Mahut/ Edouard Roger-Vasselin

2. [7] Ugo Humbert vs [Q] Lloyd Harris (non prima ore: 19:00)



3. Aleksandar Vukic vs [4] Yoshihito Nishioka



4. Thanasi Kokkinakis vs [2] Alex de Minaur (non prima ore: 01:00)



5. [5] Christopher Eubanks vs Brandon Nakashima



Grandstand – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Daniel Evans / John-Patrick Smith vs William Blumberg / Rajeev Ram



2. Ben McLachlan / Ben Shelton vs [4] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



