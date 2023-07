ATP 250 Umago e Atlanta e ATP 500 Amburgo: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Flavio Cobolli ad Umago (LIVE)

ATP 250 – Umag (Croazia) – 1° Turno, terra battuta

1. [WC] Duje Ajdukovicvs [WC] Dino Prizmic

2. Dominic Thiem vs [Q] Facundo Bagnis (non prima ore: 18:00)



3. Marin Cilic vs [Q] Flavio Cobolli (non prima ore: 21:00)



GRANDSTAND – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [WC] Zvonimir Babic / Luka Mikrut vs Nicolas Barrientos / Guillermo Duran



2. Alexei Popyrin vs Benjamin Bonzi (non prima ore: 18:00)



3. Taro Daniel vs [WC] Martin Landaluce



ATP 500 – Amburgo (Germania) – 1° Turno, terra battuta

1. Luca Van Asschevs Alexandre Muller

2. [6] Tomas Martin Etcheverry vs Laslo Djere



5. Daniel Altmaier vs Richard Gasquet (non prima ore: 18:00)



M1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

3. [LL] Thiago Monteiro vs [PR] Guido Pella (non prima ore: 14:00)



4. Arthur Fils vs [LL] Daniel Elahi Galan



M3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

3. Sebastian Baez / Bernabe Zapata Miralles vs Robin Haase / Nikola Mektic



4. [WC] Constantin Frantzen / Hendrik Jebens vs [4] Sander Gille / Joran Vliegen



ATP 250 – Atlanta (USA) – 1° Turno – cemento

1. [3] Marcelo Melo/ John Peersvs Luis David Martinez/ Reese Stalder

2. [WC] Ethan Quinn vs Aleksandar Vukic (non prima ore: 19:00)



3. [Q] Lloyd Harris vs [Q] James Duckworth



4. [WC] Gael Monfils vs Thanasi Kokkinakis (non prima ore: 01:00)



5. [Q] Jason Jung vs [8] J.J. Wolf



Grandstand – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Andre Goransson / Miguel Angel Reyes-Varela vs Evan King / Constant Lestienne



2. Yuki Bhambri / Saketh Myneni vs [WC] Kevin King / Andres Martin (non prima ore: 00:30)



