WTA 250 Varsavia: Il Tabellone Principale. Due azzurre al via

WTA 250 Varsavia – Tabellone Principale- terra

(1) Iga Swiatek vs Nigina Abduraimova

Claire Liu vs Yue Yuan

Kristina Kucova vs Viktoria Hruncakova

Qualifier vs (8) Linda Noskova

(3) Katerina Siniakova vs Heather Watson

Jessika Ponchet vs Qualifier

Nao Hibino vs Yanina Wickmayer

Tereza Martincova vs (5) Shuai Zhang

(7) Linda Fruhvirtova vs Lucrezia Stefanini

Qualifier vs Jodie Burrage

(WC) Maja Chwalinska vs Laura Siegemund

Xiyu Wang vs (4) Lin Zhu

(6) Camila Giorgi vs Tatjana Maria

Clara Tauson vs Daria Snigur

Qualifier vs (WC) Weronika Ewald

Aliaksandra Sasnovich vs (2/WC) Karolina Muchova