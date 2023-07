Da Palermo: Moratelli-Rosatello in finale nel doppio. La Zheng sfiderà la Paolini in finale

Sarà tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng la finale dei 34^ Palermo Ladies Open. Dopo la vittoria dell’azzurra in 2 set (7-6 6-0) contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, è arrivato il successo nella seconda semifinale della tennista cinese, n. 25 al mondo, che ha battuto l’egiziana Mayar Sherif con lo score di 6-4 4-6 6-1 in 3 ore di gioco. Zheng diventa così la prima cinese nella storia a raggiungere la finale di Palermo, la terza WC nel 2023 a raggiungere una finale nel circuito WTA dopo Svitolina (Strasburgo) e Boulter (Nottingham). Tra Zheng e Paolini, che giocheranno sul Centrale alle ore 20.30, non ci sono precedenti.

MORATELLI E ROSATELLO IN FINALE DI DOPPIO – Dopo Sizikova-Zimmermann, la seconda coppia finalista del tabellone di doppio è quella formata da Angelica Moratelli e Camilla Rosatello che in semifinale hanno eliminato Sara Errani e Jasmine Paolini con il punteggio di 6-2 6-1. Vincitrici insieme di quattro titoli ITF, Moratelli e Rosatello (quest’ultima si allena all’Accademia di Francesco Cinà al Country) giocheranno la prima finale in carriera nel circuito WTA. (gm)

I RISULTATI DI SABATO 22 LUGLIO

Main Draw

[5] Paolini (Ita) – Sorribes Tormo (Esp) 7-6 6-0

[2] Zhang (CHN) – [3] Sheridan (Egy) 4-6 6-4 6-1

Doubles Draw

Errani/Paolini – Moratelli/Rosatello 2-6 1-6

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 23 LUGLIO

Campo Centrale

ore 18 – [1] Sizikova/Zimmermann vs Moratelli/Rosatello

ore 20.30 – [5] Paolini (Ita) vs [2] Zheng (Chn)