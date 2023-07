Holger Rune da’ forfait ad Umago per problemi alla schiena

Holger Rune ha accumulato, fino ad oggi, quattro sconfitte in quattro partite giocate nella Hopman Cup 2023 (tra singolare e doppio), dove non è riuscito a mostrare la sua migliore versione per regalare vittorie alla Danimarca.

Tuttavia, queste sconfitte consecutive potrebbero non essere la notizia peggiore, poiché il danese ha confermato la sua assenza nel prossimo ATP 250 di Umag a causa di un infortunio nella zona della bassa schiena. Vedremo quale sarà l’entità del suo dolore e se potremo vederlo presto a partecipare ad altri eventi.