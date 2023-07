Lorenzo Sonego sconfitto al debutto nello Swiss Open Gstaad da Albert Ramos Vinolas

Out Sonego

In una giornata che segnava l’esordio di Lorenzo Sonego allo “Swiss Open Gstaad”, un torneo ATP 250 con un montepremi di 562.815 euro, il tennis italiano ha dovuto confrontarsi con una sconfitta inaspettata.

Lorenzo Sonego, 28enne originario di Torino e attualmente n.42 ATP, era il terzo favorito del seeding. Ha fatto il suo ingresso nel torneo direttamente al secondo turno. Tuttavia, nonostante le aspettative, è stato sconfitto dallo spagnolo Albert Ramos Vinolas, che si posiziona al n.79 del ranking ATP.

È interessante notare che Ramos Vinolas, nel suo match d’esordio, aveva già superato un altro italiano, Fabio Fognini, attualmente n.128 ATP. Fognini, che aveva ottenuto l’accesso al torneo grazie ad una wild card, non giocava un match ufficiale dal terzo turno di Parigi contro Ofner, a causa di uno stiramento ai muscoli pettorali. La partita tra Ramos Vinolas e Sonego è stata particolarmente combattuta, terminata con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4.

Ramos Vinolas non è nuovo a questo tipo di successo, avendo già vinto lo Swiss Open Gstaad nel 2017. Ma la sconfitta di Sonego ha avuto un particolare momento di tensione: nel terzo e decisivo set, l’italiano, dopo aver annullato ben tre palle break nel corso della frazione, sul 4 a 5, e dopo aver commesso due doppi falli (ha chiamato anche due medical timeout per un problema alla coscia nel corso del ) ha perso il turno di battuta. Questo momento cruciale ha determinato la fine della partita, con Ramos Vinolas che ha sigillato la vittoria con un 6-4.

Questa sconfitta per Sonego segna uno stop immediato nel torneo dove non ha ancora ottenuto una vittoria in carriera.