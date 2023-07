Novak Djokovic verso il forfait a Toronto. Priorità agli Us Open e Davis Cup

Novak Djokovic ha già definito il suo calendario fino agli US Open. E la verità è che è un programma molto semplice, dato che il numero due del ranking ATP giocherà solo un torneo prima di tornare al Grand Slam americano. “Il piano è di giocare un torneo prima degli US Open 2023 e che questo torneo sia quello di Cincinnati”, ha rivelato il serbo di 36 anni, che quindi tornerà in campo solo tra circa un mese, a partire dal 13 agosto. Poi avrà una nuova settimana libera dai tornei prima di iniziare la sua campagna agli US Open, dove giocherà per la prima volta da quando perse contro Daniil Medvedev nella finale del 2021.

A Cincinnati, Djokovic ha due titoli, 40 vittorie e 12 sconfitte, e Nole non nasconde quali sono i suoi principali obiettivi per la fine dell’anno. “I miei obiettivi principali sono gli US Open e la Coppa Davis. Voglio essere in salute, motivato e in piena forma per aggiungere un altro titolo del Grand Slam al mio palmarès. Sono molto felice di tornare a New York. Ho perso la finale del 2021, ma ho sentito di aver guadagnato l’affetto di tutto il pubblico, cosa che non accade spesso”, ha dichiarato.