Maestrelli e le offese ricevute via social da scommettitori frustrati (video)

Applausi sinceri a Francesco Maestrelli. Stavolta non per i colpi potenti del 20enne pisano, attualmente n.209 ATP, ma per il coraggio dimostrato pubblicando un “reel” (ossia un video su Instagram) nel quale legge una serie incredibile di insulti ricevuti da scommettitori che hanno perso la propria puntata per l’esito di una sua partita. Lo riportiamo fedelmente tratto dal profilo Backstage Tennis.

“Spero tanto che le cose cambino, anche noi siamo delle persone in fondo, oltre ad essere degli sportivi” conclude amaramente Francesco.

L’ATP afferma che la tutela degli atleti, anche dagli abusi sui social, sia una priorità, vista l’importanza assunta da questi canali di comunicazione per gli sportivi. Il video di Maestrelli conferma l’entità del problema e come si debba assolutamente correre ai ripari.