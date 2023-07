Franco Agamenone trionfa a Braunschweig: Quarto titolo Challenger in carriera

Il tennista italiano Franco Agamenone, attualmente 175esimo nel ranking ATP, ha conquistato il quarto titolo Challenger della sua carriera, emergendo vincitore del torneo di Braunschweig. Con un montepremi di 145.000 euro e giocato sulla terra battuta.

Agamenone ha dato prova della sua forza e abilità nel match finale contro il russo Pavel Kotov, numero 105 ATP, in quello che è stato il loro primo scontro diretto. In un incontro vibrante e pieno di emozioni, Agamenone ha prevalso con il punteggio di 75 63, evidenziando difficoltà nel primo set vinto dopo essere stato sotto nel punteggio per 3 a 5 e dopo aver annullato anche due palle set.

Il percorso di Agamenone nel circuito Challenger è stato finora lodevole. Prima della vittoria a Braunschweig, aveva raggiunto la finale in altre tre occasioni, tutte con esiti positivi. Il primo successo è arrivato nel 2021 a Praga, dove ha sconfitto Peniston. Nello stesso anno, Agamenone ha replicato il successo a Kiev, questa volta superando Baez. Infine, nel 2022, Roma è stata testimone del terzo titolo Challenger della carriera dell’azzurro, conquistato ai danni di Moroni.

Questo ultimo successo a Braunschweig segna un altro importante traguardo nella carriera di Franco.