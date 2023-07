ATP 250 Newport: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana. Tre azzurri nelle quali di Bastad

ATP 250 Newport – Tabellone Principale – erba

(1) Paul, Tommy vs Bye

(WC) Quinn, Ethan vs Qualifier

Isner, John vs Qualifier

(WC) Spizzirri, Eliot vs (8) Moutet, Corentin

(4) McDonald, Mackenzie vs Bye

Qualifier vs Vukic, Aleksandar

Duckworth, James vs Lestienne, Constant

Michelsen, Alex vs (5) Cressy, Maxime

(6) Purcell, Max vs Brouwer, Gijs

Diallo, Gabriel vs (WC) Anderson, Kevin

Qualifier vs Johnson, Steve

Bye vs (3) Humbert, Ugo

(7) Thompson, Jordan vs Kovacevic, Aleksandar

Broady, Liam vs Mochizuki, Shintaro

Shelbayh, Abdullah vs Hijikata, Rinky

Bye vs (2) Mannarino, Adrian

(1) Kotov, Pavelvs (WC) Dahlin, MaxCollarini, Andreavs (8) Couacaud, Enzo

(2) Vavassori, Andrea vs Olivieri, Genaro Alberto

(Alt) Durasovic, Viktor vs (6) Kovalik, Jozef

(3) Skatov, Timofey vs (Alt) Yevseyev, Denis

Dellien, Hugo vs (7) Nardi, Luca

(4) Misolic, Filip vs (WC) Friberg, Karl

Dzumhur, Damir vs (5) Maestrelli, Francesco

1. Damir Dzumhurvs2. [4] Filip Misolicvs [WC] Karl Friberg3. Hugo Dellienvs4. [1] Pavel Kotov vs [WC] Max Dahlin(non prima ore: 15:00)

Court 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Andrea Vavassori vs Genaro Alberto Olivieri

2. Andrea Collarini vs [8] Enzo Couacaud

3. [Alt] Viktor Durasovic vs [6] Jozef Kovalik

4. [3] Timofey Skatov vs [Alt] Denis Yevseyev