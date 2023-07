WTA 250 Budapest: Il Tabellone Principale. Camila Giorgi da’ forfait

WTA 250 Budapest – Tabellone Principale – terra

Bernarda Pera (1) vs Diana Shnaider

Daria Saville vs Tereza Martincova

Kristina Kucova vs Q

Nadia Podoroska vs Kamilla Rakhimova (7)

Camila Giorgi (3) vs Storm Hunter

Evgeniya Rodina vs Q

Timea Babos vs Anna Bondar

Rebecca Sramkova vs Elina Avanesyan (6)

Anna Karolina Schmiedlova (8) vs Polina Kudermetova

Q vs Tamara Korpatsch

Q vs Claire Liu

Q vs Yulia Putintseva (4)

Tatjana Maria (5) vs Carole Monnet

Fanny Stollar (wc) vs Q

Natalia Szabanin (wc) vs Kateryna Baindl

Amarissa Toth (wc) vs Shuai Zhang (2)