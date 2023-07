ATP 250 Bastad: Il Tabellone Principale. Possibile sfida Musetti vs Arnaldi al secondo turno

ATP 250 Bastad – Tabellone Principale – terra

(1) Ruud, Casper vs Bye

Cerundolo, Juan Manuel vs Shevchenko, Alexander

Qualifier vs Zapata Miralles, Bernabe

Ofner, Sebastian vs (6) Etcheverry, Tomas Martin

(3) Musetti, Lorenzo vs Bye

Arnaldi, Matteo vs Ruusuvuori, Emil

Lajovic, Dusan vs Qualifier

Qualifier vs (7) Davidovich Fokina, Alejandro

(8) Baez, Sebastian vs Coria, Federico

(WC) Ymer, Elias vs (WC) Borg, Leo

(WC) Madaras, Dragos Nicolae vs Van Assche, Luca

Bye vs (4) Cerundolo, Francisco

(5) Zverev, Alexander vs Molcan, Alex

Monteiro, Thiago vs Galan, Daniel Elahi

Cecchinato, Marco vs Qualifier

Bye vs (2) Rublev, Andrey