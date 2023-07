Novak Djokovic dice Si alla Coppa Davis: “Non ho giocato l’anno scorso, mi sentivo in colpa perché speravo che i ragazzi superassero il girone a Valencia, per potermi unire a loro a Malaga”. Alcaraz e due dati che impressionano

Dopo aver dovuto vivere la Finals della Coppa Davis dello scorso anno dalla tribuna al Martín Carpena, Novak Djokovic ha reso chiaro che la sua intenzione è quella di aiutare la sua squadra nella fase a gironi quest’anno a Valencia per cercare di qualificarsi per la fase finale a Malaga: “Giocherò quest’anno. Non vedo l’ora che arrivi. Non ho giocato l’anno scorso, mi sentivo in colpa perché speravo che i ragazzi superassero il girone a Valencia, per potermi unire a loro a Malaga. Spero di essere in salute e di essere disponibile. È vero che la data è scomoda, si gioca una settimana dopo la finale degli US Open, ma ho detto al capitano Viktor (Troicki) che sono qui e non vedo l’ora di giocare”, riporta SportKlub.

Carlos Alcaraz sta sfidando la logica e si sta affermando come uno dei talenti precoci più straordinari di tutta l’Era Open. Tanto è vero, che dopo aver conquistato la finale di Wimbledon 2023, ha raggiunto due risultati statistici che meritano di essere esaminati. Uno di essi è che è il quarto tennista più giovane ad arrivare a una finale di Wimbledon, solo dietro a Borg, Becker e Nadal. Inoltre, diventa il settimo giocatore capace di disputare diverse finali di Grand Slam prima di compiere 21 anni, un privilegio che condivide con nomi come Nadal, Djokovic, Borg, Becker, Wilander e Agassi.