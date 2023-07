Wimbledon: I risultati con il dettaglio del Day 13. Oggi è il giorno della finale del singolare femminile (Live)

Wimbledon – Finali – erba

Il match deve ancora iniziare

M. Vondrousovavs O. Jabeur

W. Koolhof / N. Skupski vs M. Granollers / H. Zeballos



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. De La Puentevs A. Hewett

C. Black / C. Wozniacki vs K. O’Brien / A. Radwanska



Il match deve ancora iniziare

A. Hewett / G. Reid vs T. Miki / T. Oda



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

T. Odavs G. Reid

D. De Groot vs J. Griffioen



Il match deve ancora iniziare

S. Schroder / N. Vink vs H. Davidson / R. Shaw



Il match deve ancora iniziare

T. Haas / M. Philippoussis vs B. Bryan / M. Bryan



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

N. Vinkvs D. Ramphadi

S. Grosjean / R. Stepanek vs W. Black / B. Soares



Il match deve ancora iniziare

J. Blake / L. Hewitt vs J. Delgado / J. Marray



Il match deve ancora iniziare

T. Johansson / B. Schett vs A. Castle / I. Majoli



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Woodforde/ M. Navratilovavs N. Zimonjic/ R.P. Stubbs

M. Baghdatis / X. Malisse vs J. Melzer / G. Muller



Il match deve ancora iniziare

T. Enqvist / A. Keothavong vs T.A. Woodbridge / A. Molik



Il match deve ancora iniziare

M. Bahrami / M. Bartoli vs G. Rusedski / C. Martinez



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

H. Searlevs C. Williams

H. Klugman / I. Lacy vs T. Evans / A. Hamilton



Il match deve ancora iniziare

A. Kovackova / L. Samsonova vs R. Jamrichova / F. Urgesi



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

D. Blanchvs Y. Demin

J. Filip / G. Vulpitta vs J. Fonseca / J. Prado Angelo



Il match deve ancora iniziare

D. Blanch / R. Horovitz vs B. Djuric / A. Gea



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

R. Jamrichovavs C. Ngounoue

V. Reddy vs R. Lawlor



Il match deve ancora iniziare

L Wright vs M Chelemen



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

A. Korneevavs N. Bartunkova

L. King vs E Camacho



Il match deve ancora iniziare

S. Suljic vs I Ahmad



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

H Smartvs J Kovackova

E Griffiths vs R. Alame



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

S. Balderramavs S Sybicka

A. Penickova vs D. Popovski



Il match deve ancora iniziare

R Kotikula vs D Ando



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

V. Sekerkovavs M. Burcescu

K. Penickova vs L. Vujovic



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

H. Davidsonvs S. Schroder

M. Ceban vs K. Kosaner



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Y Hongvs M Carrocera

J. Sibai vs S Sim



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

F. Schiavone/ R. Vincivs A. Petkovic/ M. Rybarikova

L Queiroz Miguel vs K. Kobayashi



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

K. Clijsters/ M. Hingisvs J. Konta/ S. Mirza

D. Hantuchova / L. Robson vs V. King / Y. Shvedova



Il match deve ancora iniziare