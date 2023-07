WTA 250 Budapest: Il Tabellone di Quali con il programma di domani. Nessuna italiana al via

WTA 250 Budapest – Tabellone di Qualificazione – terra

(1) Valentini Grammatikopoulou vs Adrienn Nagy

(WC) Rebeka Stolmar vs (7) Astra Sharma

(2) Maria Timofeeva vs Ulrikke Eikeri

Anna Siskova vs (12) Lena Papadakis

(3) Irene Burillo Escorihuela vs (WC) Melinda Biro

Freya Christie vs (9) Nina Potocnik

(4) Kaja Juvan vs Jessie Aney

(WC) Anna Kantor vs (11) Valeriya Strakhova

(5) Louisa Chirico vs Amandine Hesse

(WC) Panna Bartha vs (8) Jana Fett

(6) Berfu Cengiz vs Jesika Maleckova

(WC) Viktoria Varga vs (10) Kateryna Volodko

Grandstand 4 – ore 10:00

(6) Berfu Cengiz vs Jesika Maleckova

Anna Kantor vs (11) Valeriya Strakhova

Rebeka Stolmar vs (7) Astra Sharma

Panna Bartha vs (8) Jana Fett

Court 1 – ore 10:00

Anna Siskova vs (12) Lena Papadakis

(4) Kaja Juvan vs Jessie Aney

Freya Christie vs (9) Nina Potocnik

(5) Louisa Chirico vs Amandine Hesse Non prima 16:00