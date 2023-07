Wimbledon, Sinner sfida Djokovic e punta il titolo: dimezzata la quota del primo Slam per Jannik (sondaggio Live Tennis)

Un percorso netto quello realizzato fin qui da Jannik Sinner a Wimbledon: due soli set lasciati per strada e prima semifinale slam conquistata a poco meno di 22 anni. Già adesso si tratta di un grande torneo, ma arrivati al penultimo atto la possibilità di giocarsi il titolo si è fatta sempre più concreta, anche se nel prossimo match affronterà il superfavorito Novak Djokovic, principale candidato per la vittoria finale fin dall’inizio.

La quota dell’ottavo sigillo del serbo sull’erba londinese è vista tra l’1,42 e l’1,54. Aumentano però le chance di trionfo per Sinner, il cui titolo vale 9,50 la posta: un’offerta quasi dimezzata rispetto a quella di inizio torneo, quando l’altoatesino era a 17.

Nella semifinale che vedrà di fronte i due (che si disputerà Venerdì pomeriggio alle ore 14 italiane), comunque, è avanti nettamente Nole, in quota a 1,19. Insegue a distanza l’italiano, proposto in finale a 4,80.

