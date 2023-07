Toni Nadal: “Nadal e Federer sono stati per lo sport più trascendentali di Djokovic, e Roger più di tutti”

Per lo "zio" i tornei 250 sono in difficoltà anche per colpa dei giocatori

In un’interessante intervista rilasciata al collega Sebastian Fest per Clay, Toni Nadal ha parlato di molti argomenti legati all’attualità, al suo assistito Auger-Aliassime e anche alla dibattuta questione del migliore, dando un punto di vista personale che sicuramente farà discutere. Per lo “zio” più famoso del tennis, un eventuale rientro del nipote nel 2024 sarà totalmente legato alle condizioni fisiche, e ritiene che Felix Auger-Aliassime possa ancora migliorare diversi aspetti del suo gioco ma sia necessario affrontare la questione con un certo periodo di allenamento, dopo aver rimesso a posto il ginocchio che da tempo lo sta penalizzando. Ripotiamo i passaggi più interessanti dell’intervista a Toni.

“Penso che Federer e Nadal abbiano trasceso il loro sport più di Djokovic, e Federer più di chiunque altro”. afferma Toni Nadal. “Quando si tratta di classificare chi è il migliore… bisognerebbe stabilire degli standard chiari e sempre un po’ aperti al giudizio, perché chi è il migliore nello sport? Quello che detiene i record, o che ha fatto la storia alle Olimpiadi o negli eventi più importanti? Non lo so. Penso che quello che è riuscito a giocare a un livello migliore e a fare cose più difficili sia Federer, quello che ha vinto di più è Djokovic e se dovessimo contare tutti gli eventi che Rafael non ha giocato per infortunio, probabilmente avrebbe vinto più degli altri”.

Quindi Toni considera Rafa migliore di Novak? “Djokovic è migliore perché ha vinto più titoli di Rafael. Djokovic è a 23 Slam? Ma stabiliamo una serie di cose: viviamo in un tour che si gioca sempre su campi veloci. Mio nipote gioca sempre tre Slam sulle superfici sulle quali non è al massimo, e uno sulla superficie dove può darlo. Ha sempre giocato tutti i Master in superficie sulle quali non era al massimo. Nel mondo dello sport, gli organizzatori possono far pendere la bilancia in un modo o nell’altro. Chi vince il Tour de France? Se gli organizzatori mettono tanta montagna, vincerà un tipo di corridore, e se ci saranno tanti chilometri a cronometro, vincerà un altro tipo di corridore”.

Sul rientro di Rafa: “Ha già 37 anni, gli anni pesano. Quello che so, perché gli ho parlato, è che Rafael vuole tornare, vuole recuperare bene. E se si riprenderà bene penso che vorrà continuare… Poi vedremo, perché deve ottenere i risultati, il che non sarà facile, perché quando perdi la classifica è più difficile, perché devi competere più velocemente con i migliori. Poi devi stare più giorni bene e devi giocare partite dure più volte. Vediamo… Se si sta già allenando? Fisicamente, ma ancora non può allenarsi col tennis, il medico gli ha consigliato di non farlo, di aspettare una completa guarigione. Tra un mese potrà iniziare ad allenarsi sul campo da tennis“.

Interessanti le sue parole come organizzatore di un 250, quello di Maiorca: “I tornei minori hanno difficoltà, a volte non sono protetti dall’ATP e nemmeno dai giocatori. Siamo entrati in un mondo in cui le persone non danno più molto valore ai piccoli tornei. Penso che sia un errore. Rafael, che fosse una 250 o una 500, poneva la massima attenzione. Felix (Auger-Aliassime) mi ha detto: vinci qualsiasi torneo ed è quasi niente, devi vincere un Grande Slam per ottenere un riconoscimento. Nemmeno vincere un Masters 1000… I giocatori ormai prendono piccoli tornei come se fossero un torneo di esibizione, senza la passione necessaria. L’ATP dovrebbe essere chiara, quando organizzano i tornei, che questi tornei più piccoli aiutano a generare affari per un numero maggiore di giocatori. Se si giocassero solo i Masters 1000 e i Grand Slam, ci sarebbero 13 eventi. L’errore da parte dei giocatori è stato quello di essere felici del raddoppiare il numero di settimane nel Masters 1000. Va bene per il torneo, ma è peggio per il giocatore, perché ti permette di giocare meno in altri posti dove potrebbe riuscire a fare bene”.

Sul proprio rapporto con Auger-Aliassime: “Sono il suo consigliere, non vero coach. Parlando con lui qualche giorno fa in videoconferenza gli ho detto che non ha molto senso vederci nel corso di uno Slam. Non puoi cambiare nulla durante un torneo, anche uno Slam. Avrebbe più senso se venisse ad allenarsi qui, a Maiorca, se ci fosse la possibilità di cambiare alcune cose. Ho una visione che in molte cose coincide con Fred (Frederic Fontang, il suo allenatore), in altre la vediamo un po’ diversamente. Si tratta di avere un’idea chiara di cosa devo fare e poi allenarlo. In un Grande Slam è impossibile. Cosa vuoi che ti dica al Roland Garros, non ti dirò di colpire diversamente. Felix ha avuto tanti problemi, un fastidio al ginocchio che gli ha impedito di giocare normalmente da tempo. Quando ha perso a Wimbledon gli ho detto che ha bisogno di recuperare completamente il ginocchio, perché altrimenti non può giocare ad alto livello, competere al limite delle proprie possibilità”.