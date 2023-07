Wawrinka: “Non ho alcuna chance di vincere il torneo. Djokovic non ha debolezze, ma ci proverò”

La quinta giornata dei Championships di Wimbledon è segnata dai tre big match per i nostri azzurri (maledettamente tutti programmati come secondo incontro, un “applauso” agli organizzatori…), dal proseguimento dalla splendida battaglia tra Murray e Tsitsipas e, in chiusura di giornata, da un intrigante Djokovic vs. Wawrinka. Intrigante sì, ma forse più per il passato di questa bella rivalità che per il presente. È lo stesso Stan ad affermare a chiare lettere che non si ritiene in corsa per il torneo e che provare a far partita pari contro il formidabile serbo sarà impresa durissima. Mai si sono affrontati sui prati dei Championships, così verrà completato una sorta di “grande Slam” nei loro head to head. È un peccato che questa partita arrivi adesso, con Novak impegnato a lottare per la storia e Stan che si sta godendo gli ultimi scampoli in una carriera fantastica, che l’ha visto alzare la Davis e soprattutto 3 Slam. Già, tre Slam, tre vittorie arrivate dopo aver superato proprio Djokovic in ogni torneo, nei quarti di finale agli Australian Open 2014, e in finale sia a Roland Garros 2015 che US Open 2016. Un certificato di vittoria “doc” quando riesci a battere il più tosto e vincente dell’epoca moderna della disciplina.

Il miglior Wawrinka, quello scaturito dallo splendido lavoro con Magnus Norman negli anni 2013-2016, era un tennista quasi perfetto per mandare all’aria anche un ottimo Djokovic. Gran servizio, palla pesantissima con quale poteva spaccare lo scambio a suo favore anche contro il miglior difensore del tour, soprattutto un rovescio così consistente da non subire le traiettorie del rivale e riuscire a “montarci sopra”, con mazzate terrificanti. La vittoria a Parigi in rimonta, contro un Novak a caccia del career grand slam, è stata un’impresa epocale, forse la partita più sorprendente dell’intera decade. Purtroppo per lo svizzero, da allora è passato più di un lustro, alcune operazioni al ginocchio e quel tennis impressionante per spinta e intensità è uno sbiadito ricordo. Difficile che oggi Stan possa battere Novak, di sicuro avrà la soddisfazione di sfidarlo di nuovo (20-6 il bilancio degli head to head, pochissimi hanno sei vittorie su Novak) e giocare sul Centre court.

“Non ci sono opportunità di vincere Wimbledon per me, credo. Sono felice di aver vinto una partita oggi, penso che sia stata una grande partita” afferma Wawrinka alla stampa ieri. “Sto giocando meglio ogni partita e, come ho detto, penso che sia un onore giocare con Novak qui. Mi mancava questo nella mia carriera. Spero di poter fare una partita competitiva, ma se guardi ai risultati recenti, non ho davvero alcuna possibilità”.

“E stata una delle maggiori soddisfazioni della mia carriera giocare a un livello così buono e sapere quando scendevo in campo contro Novak in un Grande Slam potevo batterlo. Ho un gioco potente da fondo campo, diritto, rovescio, ero fisicamente pronto per competere con lui per molte ore. Ho avuto delle partite fantastiche, probabilmente le due migliori partite della mia carriera agli Open di Francia e agli US Open. Sì, sono bei ricordi”.

Uno dei suoi maggiori rimpianti in carriera è proprio legato a Wimbledon, 2015. Da campione in carica di Roland Garros, perse nei quarti da Gasquet: “Se ripenso un po’ alla mia carriera, la sconfitta con Gasquet è un grande rimpianto. Avrei affrontato Novak in semifinale subito dopo il Roland Garros. Gasquet stava giocando meglio quel giorno, cinque set. Ero così vicino ad avere la possibilità di affrontare Novak in semifinale quando stavo giocando il mio miglior tennis”.

Wawrinka non è affatto sorpreso dai risultati straordinari di Djokovic a Wimbledon: “L’hai visto giocare (sorride)? Dammi un punto debole. Penso che sia stato un giocatore fantastico, è l’ideale di giocatore perfetto. Colpisce così pulito, gioca il colpo perfetto al momento giusto. Adoro guardarlo giocare, tanto quanto mi piaceva guardare Roger giocare. Se posso batterlo? Non lo so (sorridendo). Devo essere in campo, giocare il mio miglior tennis e come ho fatto in passato, ma in questo momento devo ammettere che è da tanto tempo che non gioco a quel livello. Come ho detto, spero di poter fare una partita competitiva e di combattere. Ma se guardi ai risultati recenti, sarà difficile”.

Marco Mazzoni