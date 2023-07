Da Milano: Il lungo percorso di Matteo Gigante (con il programma di domani)

Archiviata la recente crisi di risultati, Matteo Gigante si è ritrovato nelle ultime settimane. A Milano sta giocando il suo miglior tennis e svela la ricetta per battere i… giganti: “Corsa, resistenza e un minimo di forza perché fisicamente sono tutti delle bestie”. Sfiderà Nardi per un posto in semifinale.Ok Darderi, eliminato Forti.

“Scivoloso”. Non poteva esserci aggettivo migliore per descrivere l’impegno odierno di Matteo Gigante. Scivoloso perché in mattinata ha piovuto su Milano, costringendo a rinviare di un paio d’ore l’inizio del programma. E scivoloso perché il suo avversario, Giovanni Oradini, gioca con la sinistra come lui. Gigante ha storicamente qualche difficoltà con i mancini, invece ha risolto l’enigma in un’ora esatta, un 6-1 6-2 che lo spedisce per il secondo anno di fila nei quarti dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS (73.000€, terra battuta). “Ho migliorato molto la gestione dei mancini – dice Gigante – in effetti tempo fa soffrivo parecchio, ma adesso mi sono abituato. Oggi ho giocato una grandissima partita sotto tutti i punti di vista. Il ritardo? Nessun problema perché era il primo match. Magari posso soffrire un po’ quando l’incontro è già iniziato e ci sono delle interruzioni, ma in questo caso è tutto ok. Anzi, forse è stato meglio giocare un po’ più tardi”. Numero 256 ATP, Gigante è reduce dalle qualificazioni di Wimbledon, laddove si è arreso a un passo dal main draw. Sull’erba di Roehampton ha giocato la partita numero 100 della sua giovane carriera. Inevitabile chiedergli quale sia il ricordo più bello. “Me ne vengono in mente tre: intanto il mio primo successo contro un top-100 ATP. Lo scorso anno ho battuto Etcheverry a Forlì. Un successo di valore, anche pensando a quello che lui ha fatto dopo. Ricordo con piacere anche la vittoria contro Cecchinato proprio qui a Milano. E come si può dimenticare la finale a Tenerife, mio primo successo Challenger?”. Quando si tratta di ricordare la partita peggiore, da tenere in mente per evitare che si ripeta, “Giga” non deve attivare troppo la memoria: “È stata brutta la sconfitta della scorsa settimana a Wimbledon, contro Harold Mayot. Non è stata terribile come punteggio, ma non me la sono goduta. Volevo fare sicuramente meglio”.

MOMENTI DIFFICILI

In effetti, il 2023 di Gigante non sta andando come sperava, almeno fino a oggi: la classifica è più o meno la stessa di gennaio, eppure c’era stato un grande inizio con il titolo a Tenerife. Nei mesi successivi, tuttavia, il romano ha raccolto 6 vittorie e 12 sconfitte prima di riprendersi nelle ultime settimane. “Dopo una vittoria ci stanno le difficoltà – dice Matteo – magari pensi di essere arrivato, invece la strada è lunghissima. Inoltre sono stato rallentato da alcuni infortuni, però ho lavorato tanto e spero che i risultati si vedano presto”. Non è la prima volta che vive un momento complicato: nel 2021 aveva saltato quasi tutta la stagione per un infortunio al gomito, un periodo che non ha vissuto troppo bene. Curiosamente, alla stessa età (nel 2015) Matteo Berrettini era rimasto fermo per un periodo simile. “Un problema del genere a 19 anni ha i suoi pro e i suoi contro. Il pro è che ero molto giovane e avevo tutta la carriera davanti, ma allo stesso tempo ero in una buona fase di crescita, stavo raggiungendo un livello molto alto e mi sono bloccato. Ho avuto tanti dubbi, non sapevo se sarei stato in grado di fare meglio di così. In sintesi, avevo un po’ di timore sul livello che avrei avuto al rientro”. Le risposte sono state fragorose, perché nel 2022 ha vissuto una scalata impetuosa: l’1 gennaio era numero 791 ATP, dodici mesi dopo aveva scalato oltre 500 posizioni. Parte del merito è della scelta di aver ripreso a lavorare con Alessandro Galli, suo maestro d’infanzia, con il quale ha ripreso a lavorare dopo una parentesi presso la Rome Tennis Academy. In generale, sempre più tennisti italiani scelgono di farsi allenare dai maestri che avevano da piccoli. “Io mi devo sentire a mio agio, in un gruppo che sento familiare – dice Gigante – che mi faccia sentire bene e stare tranquillo. Per questo sono tornato con Galli. Non ho mai ricevuto alcun tipo di pressione, le scelte sono sempre state mie”.

NONNO ROMANO

Nel tennis attuale, l’altezza media dei giocatori si è notevolmente alzata: per questo, i 180 centimetri di Gigante non lo collocano certo nella fascia dei… giganti. Per questo, gli domandiamo quali caratteristiche deve avere un giocatore con la sua struttura fisica. “Tanta corsa, tanta resistenza e un minimo di forza, perché i giocatori di alto livello tirano fortissimo e fisicamente sono delle bestie. Se mi adatto a quel livello, sarà tutto più facile. Ispirazioni? Mi piacciono Shapovalov e Fognini, giocatori pieni di talento, in grado di mostrare un tennis bello da vedere. Ma nel tennis attuale è ancora più importante vincere pur giocando male…”. Matteo non è un timido, ma con il registratore sotto il naso non si perde in troppe chiacchiere. Le sue risposte sono brevi, quasi scandite. Tranne quando gli capita di parlare di nonno Romano, la persona a cui deve la passione per il tennis. Basta citarlo e gli si illuminano gli occhi. “È stato un grande sportivo, ha praticato diverse discipline – racconta – mi diceva che per un lungo periodo ha pensato che il tennis fosse uno sport per vecchi. Ha iniziato a giocare intorno ai 50 anni, poi appena sono nato mi ha messo una racchetta in mano. Ho iniziato perché fu lui a portarmi all’Eschilo 2, il circolo dove mi alleno ancora oggi, per vedere i miei cugini. Da lì è nato il mio grande amore per il tennis”. Al nonno, Gigante deve anche la fede juventina (“Ma lui non è di Roma, è originario di Fiume”). Nonostante questo, rimane romano. Come tale, frequenta sin da piccolo gli Internazionali BNL d’Italia. “L’aneddoto più curioso risale al 2013: mi sono intrufolato sul Centrale per assistere a un match di Rafael Nadal. Ero sprovvisto del biglietto, ma zitto zitto sono entrato. Stava giocando contro Ernests Gulbis”. Rafa, ovviamente, vinse il torneo. Da allora sono passati dieci anni e quel bambino in tribuna è diventato un tennista. Il sogno, chissà, è che qualche giovane possa infilarsi sul Centrale proprio per assistere a una sua partita. Vorrebbe dire che è diventato grande.

FORTI CEDE A MIDON, DARDERI FA IL SUO DOVERE

Nei quarti dell’Harbour Club se la vedrà con uno dei tanti ragazzi della sua generazione: Al termine di una dura battaglia, Luca Nardi l’ha spuntata contro Alexander Weis. Forse condizionato dal campo pesante e dalla temperatura di dieci gradi più bassa rispetto ai giorni scorsi, il pesarese ha giocato un primo set da dimenticare, commettendo parecchi errori grossolani. Ha avuto il merito di riordinare il suo tennis, nonostante si sia trovato a due punti dalla sconfitta nel tie-break del secondo set, nel quale era stato avanti 4-0 prima di farsi riprendere fino al 6-6. Non si è disunito, ha portato a casa gli ultimi due punti e nel terzo ha avuto gioco facile, chiudendo con uno schiaffo al volo, a sigillare il punteggio di 1-6 7-6 6-2. La sensazione è che Nardi possa giocare (molto) meglio di così, ma quando entra in palla possiede un tennis davvero speciale, un piacere per gli occhi. Ne avrà bisogno contro il Gigante visto in questi giorni, anche perché l’unico precedente è stato vinto dal romano, dodici mesi fa a Verona, una battaglia chiusa 7-6 al terzo. Niente da fare per Francesco Forti, battuto dall’argentino Lautaro Midon con il punteggio di 6-3 4-6 6-4. Tanti rimpianti per il terzo set, nel quale il romagnolo sembrava avere qualcosa in più rispetto all’avversario, ma ha commesso troppi errori mentre Midon si è limitato a palleggiare. In svantaggio 5-2, Forti ha recuperato il break di svantaggio (con due matchpoint annullati) ma ha giocato un brutto ultimo game, chiuso con un doppio fallo. Pesa moltissimo lo smash scaraventato in rete sullo 0-15. Davvero un peccato: per lui era una gran bella occasione per conquistare i quarti in un Challenger. La sua sconfitta ha fatto sfumare un altro quarto tutto italiano (e dunque la certezza di avere almeno un azzurro in finale), poiché nell’ultimo match di giornata (spostato sul campo Grandstand), Luciano Darderi ha rispettato il pronostico contro Gonzalo Bueno. L’italoargentino si è imposto 7-6 6-1, ma ha dovuto tribolare parecchio nel primo set, nel quale è stato in svantaggio di un break (4-2), recuperato al termine di uno scambio molto spettacolare. Bueno ha un buon timing sulla palla, ma Darderi è decisamente più potente di lui. Il peruviano ha resistito fino al tie-break, ma l’azzurro lo ha dominato e poi ha passeggiato nel secondo. Per quanto si è visto in questi giorni, il fratello maggiore del promettentissimo Vito (classe 2008 e recente semifinalista al Torneo dell’Avvenire) partirà favorito contro Midon. Il programma scatterà alle ore 12.

“JASON” TSENG CON I RACCATTAPALLE

Tra gli aspiranti protagonisti dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS c’era anche Chun-Hsin Tseng, ex n.1 junior che lo scorso anno era già sbarcato a Milano per le Next Gen Finals. Il taiwanese sta vivendo un 2023 molto difficile, nel quale ha perso circa 200 posizioni. Non è andata bene neanche all’ASPRIA Harbour Club, laddove ha perso nelle qualificazioni, ma in questi giorni è rimasto a Milano insieme al suo coach per rifinire la preparazione e ritrovare la forma migliore. “Jason”, come è noto nell’ambiente, ha ricambiato la disponibilità del club sottoponendosi a un breve question time con i raccattapalle, i quali gli hanno chiesto quali sono i suoi obiettivi (“Ritrovare i top-100 entro fine anno”), chi era il suo idolo (“Kei Nishikori, miglior asiatico di sempre, ho sempre voluto diventare come lui”), il suo colpo preferito (“Il dritto, adoro girare intorno alla palla per mostrare la mia velocità e comandare il gioco”) e un consiglio per diventare come lui (“Seguire i consigli del maestro, divertirsi, lavorare duramente sia in campo che fuori e fissare degli obiettivi a breve e lungo termine”). La speranza di Tseng, naturalmente, è che questi giorni extra milanesi lo aiutino a ritrovare la forma e tornare il super giocatore visto per tutto il 2022.

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Facundo Diaz Acosta vs Gauthier Onclin

2. Matteo Gigante vs Luca Nardi

3. [4] Thiago Agustin Tirante vs [8] Flavio Cobolli

4. Lautaro Midon vs Luciano Darderi (non prima ore: 17:00)

Grand Stand – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Theo Arribage / Luca Sanchez vs [2] Diego Hidalgo / Sergio Martos Gornes

2. [1] Jonathan Eysseric / Denys Molchanov vs [PR] Alexandru Jecan / Markos Kalovelonis