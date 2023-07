Ash Barty è diventata mamma

Fiocco azzurro in casa Barty! La ex n.1 del mondo australiana è diventata mamma del piccolo Hayden. L’annuncio è venuto attraverso i social, con una bella foto del neonato. Congratulazioni ad Ash e al papà Garry Kissick.

Ricordiamo che Ash si è ritirata da n.1 dopo aver vinto l’edizione 2022 degli Australian Open, infrangendo un lunghissimo digiuno per una tennista di casa nello Slam “down under”. Più volte si è parlato di un possibile suo rientro visto il ritiro avvenuto in così giovane età. Nel frattempo Barty si è dedicata per divertimento al cricket, altra sua passione e sport molto seguito in Australia.