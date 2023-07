Wimbledon: Berrettini vs. Sonego sospesa alle 20.25 di Londra sull’1 pari del quarto set, 2 set a 1 avanti Matteo

Il derby azzurro di primo turno tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego non termina nemmeno oggi, alla seconda giornata di gioco. Dopo la sospensione di ieri per la pioggia, i due azzurri hanno completato altri due set di altissimo livello, fino all’1 pari del quarto set, quando una brutta scivolata di Lorenzo indietreggiando in uno scambio ha finalmente convinto i giudici a sospendere la partita, che riprenderà domani sul punteggio di 6-7(5) 6-3 7-6(7) 1-1 a favore di Berrettini. Un buonissimo Matteo, davvero ritrovato ad alto livello nella giornata di oggi: il servizio veleggia sicuro, il diritto martella con potenza e intensità, e soprattutto è rapido in campo nell’approcciare la palla, commettendo pochi errori. Molto buona anche la prestazione di Sonego oggi, con numeri importanti al servizio e molto offensivo, con i suoi attacchi davvero incisivi. Dopo esser scivolati entrambi più di una volta (incluso un cattivo appoggio di Sonego sull’errore che gli costato il tiebreak del terzo set), si è deciso per lo stop. Si riprende domani, il sesto derby azzurro della storia a Wimbledon si disputerà su tre giorni.

Ecco intanto la cronaca del match finora disputato, e che sarà completata domani.

La cronaca

L’atteso derby azzurro, il sesto nella storia a Wimbledon, inizia con Sonego alla battuta. Quattro prime in campo, con una smorzata ottima Lorenzo a zero muove lo score. Ottimo anche il primo turno di servizio di Berrettini, la prima palla è veloce e libera a tutta anche un diritto lungo linea imprendibile. Altro game a zero, 1 pari. Nel quarto gioco arriva il primo Ace di Matteo. Letteralmente non si scambia, 2 pari senza un punto vinto alla risposta. Il set avanza ancorato sui game di battuta, dopo ben 7 game la casella punti vinti in risposta è ancora ferma a zero. Matteo è efficace col diritto, piuttosto rapido nel fare un passo avanti ed aggredire la risposta di Lorenzo. Nell’ottavo game sul 30-0 arriva “almeno” il primo vero scambio, lo vince il romano con un buon cross di diritto, che provoca l’errore del torinese. 4 pari, altro game a zero per chi serve. FINALMENTE, ecco il primo punto vinto da chi risponde! Matteo trova un bel back di rovescio, che Sonego non gestisce bene, apre il campo e Berrettini lo infila con un diritto inside out preciso, sono passati 33 minuti, non so se è un record ma certamente è una situazione inusuale. Lorenzo è molto rapido nel venire avanti, anche usando un classico taglio in back. I punti in risposta diventano due, fantastica la smorzata di rovescio di Matteo. Un errore di rovescio in scambio di Sonego forza il nono game ai vantaggi. Un bell’attacco e poi un Ace, 5-4 Sonego. Purtroppo il cielo è diventato plumbeo, cade qualche goccia e il gioco si ferma, ma i giocatori restano al momento sulle panchine. Il gioco per fortuna riprende, Berrettini perde il primo punto al servizio, ma si riscatta subito, anche con un Ace a 133 mph. Ottimo il passante cross di rovescio di Matteo, dopo aver chiamato avanti Lorenzo con un back velenoso. 5 pari. Funziona molto bene la smorzata di rovescio di Berrettini, sorprende Sonego che si ritrova 15-30, primo momento di vera difficoltà nella partita. E niente prima palla in campo… Che diritto “Sonny”! Fa spazio alla palla scappando indietro laterale e trova un lungo linea fantastico. Però poi forza malamente col diritto sul 30 pari, troppa fretta e poco equilibrio. 30-40, è palla break Berrettini! Ace, bravo Sonego (quarto del match). Funziona molto bene lo schema rovescio in back un po’ corto seguito da accelerazione di rovescio lungo linea di Matteo, Lorenzo non riesce a trovare una contro mossa e concede la seconda palla break. Prova l’attacco col diritto Berrettini, ma la palla gli esce. 6-5 Sonego. Rush finale, sale la tensione, ora è Berrettini a soffrire. Due errori e scivola 15-30, situazione inedita nel match per lui. Si salva attaccando con un back molto basso e profondo, Lorenzo non riesce a tirare un passante preciso. Visto il grande equilibrio, si arriva al Tiebreak. Matteo serve bene, 2-1 e poi ecco il mini-break, con un diritto a tutta del romano, 3-1. È la calata la percentuale di prime di Lorenzo rispetto all’avvio impressionante. Berrettini rischia un diritto in avanzamento, gli esce di pochissimo, si gira 3 pari. Altro diritto out per Matteo, stavolta una classica “stecca”, su di una risposta nemmeno così profonda di Lorenzo. Da 1-3, “Sonny” è avanti 4-3 e servizio. Altro errore, stavolta di rovescio, di Matteo, 5-3, poi è il rovescio di Sonego a volare via, 5-4. Molta tensione, poca qualità adesso. Con un attacco davvero “garibaldino” col diritto, Lorenzo strappa il primo set point sul 6-5, e può servire. Si scambia, il primo a sbagliare è Matteo, un diritto in corsa. 7 punti a 5 Sonego, 58 minuti.

Scatta il secondo set, Matteo vince il primo 15 al servizio e inizia a piovere. Campo coperto e stavolta è il maltempo a vincere, tutto rimandato.

Il match riprende mercoledì alle 19.39, con Sonego al servizio. Vince un buon game e sembra più dinamico di Matteo, come dimostra nel gioco seguente lo straordinario diritto vincente lungo linea in corsa che lascia letteralmente immobile il romano. Rimonta da 0-30 Berrettini, 2-1 per lui. Si avanza sui turni di servizio, fino al 4-3 Berrettini, quando arriva il primo strappo del match in risposta. Sonego crolla al servizio (due doppi falli) e Matteo infila un bel passante di rovescio in corsa, 0-40, tre palle break consecutive. Il diritto di Berrettini fila via imprendibile, come nell’edizione di due anni fa del torneo, è il primo BREAK del match, che manda il romano a servire per il secondo set (con un parziale di 8 punti a 2). Servizio vincente, altro diritto potentissimo, poi un Ace e quindi un altro diritto pesante sul set point. 6-3 Berrettini, con un parziale di 12 a 2. Strappo di qualità, da “Berrettini doc”, certamente il suo miglior tennis del 2023, anzi giugno 2022.

Terzo set, Sonego to serve. Chiude il primo game con un colpo “da Federer”, finta di smorzata a sinistra e chop profondo di diritto, frustata pazzesca di polso. Applausi Lorenzo! Calano le ombre del tramonto sul campo 12, il parziale scorre via rapido sui turni di servizio. Il diritto di Matteo sembra ritrovato per potenza ed efficacia, e il set vinto l’ha totalmente sciolto anche sul piano fisico, più rapido e sicuro nel cercare e trovare il punto d’impatto. Sonego serve molto bene (è il 70% di prime in campo finora). Come nel secondo set, è ancora l’ottavo game ad accendere la miccia. Sonego vola sul campo, spara un diritto fantastico che gli vale lo 0-30. Berrettini risponde con l’ottavo Ace (136 miglia), e poi un diritto splendido in lungo linea dall’angolo sinistro, spostandosi all’indietro, davvero difficilissimo, per il 30 pari. Con il terzo diritto super del game, Matteo impatta 4 pari. Grande qualità in questa fase, col miglior Berrettini in campo e uno sguardo infuocato. Anche Lorenzo gioca davvero bene, serve preciso e attacca. Si porta 5-4, ora la pressione è massima sulle spalle del romano, ma lui risponde con un perentorio game vinto a zero. Sul 6-5, Sonego lavora benissimo la palla in risposta, facendo correre Matteo forzando il gioco ai vantaggi. “Sonny” rischia a tutta per strappare la prima palla break del match a favore, ma non ci riesce. Tiebreak. Perfetto al servizio Berrettini, l’11esimo Ace gli vale il 2-1. Con coraggio Sonego si butta avanti, 3-2, inclusa una brutta scivolata (davvero pesante) di Matteo sull’erba, rassicura tutti e poi si lagna con l’arbitro per l’erba un po’ umida. Trova poi un grandissimo equilibrio per la mazzata di diritto lungo linea che gli vale il 3 pari, poi un altro attacco con una frustata di polso imprendibile. 4-3. Attenzione, DOPPIO FALLO Sonego!?!? Proprio il colpo che sostenuto Lorenzo per tutto il set ora lo tradisce, la seconda molto carica è di poco lunga, per il 5-3 Berrettini. Uff! Ora è Matteo a commettere un rarissimo errore col diritto in spinta (sarebbe stato vincente), 5 pari. Non sbaglia poi il diritto d’attacco successivo, sulla riga, e attacco in contro tempo a chiudere. 6-5, Set Point Berrettini, in risposta. Ace! Si gira 6 pari. Arriva il primo Set Point Sonego, bel forcing col diritto al centro, e 7-6. Fantastico diritto di Matteo, ancora lungo linea da sinistra perfetto. Gran livello, 7 pari. Con un tocco secco sotto rete, Berrettini si porta 8-7. Gioca molto profondo col rovescio Matteo, Lorenzo perde aderenza correndo a destra e il diritto gli scappa via. Set Betterrini, 9 a 7, e ora è al comando per 2 set a 1. Un parziale deciso su dettagli, sfumature, ma grande livello da parte di entrambi. 12 vincenti a 7 per Matteo, ma due punti in più complessivi per Lorenzo.

I due azzurri non vorrebbero continuare il match, c’è umidità e si scivola. “Se cado e mi faccio male ti faccio causa” scherza (forse nemmeno così tanto) Matteo con l’arbitro. Il gioco riparte dopo 10 minuti (toilette break per Sonego) con Berrettini al servizio. Nel terzo game il piemontese scivola malamente a terra indietreggiando. Lo sguardo di Matteo è tutto un programma e si lamenta col giudice arbitro “finché non ci facciamo male non ci fermano” dice. Sembra un po’ sofferente Lorenzo, e si controlla la condizione del campo. Si decide che il gioco si ferma qua. I due si abbracciano e il match continuerà domani, su tre giorni. Per ora, applausi ad entrambi, OTTIMA partita, con la soddisfazione di rivedere un buon Berrettini.

