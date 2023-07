Challenger Milano, Troyes, Karlsruhe, Bloomfield Hills e Santa Fe: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Milano (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

1. [1] Salvatore Carusovs [7] Michael Vrbensky

2. Andrea Arnaboldi vs Federico Iannaccone



3. Maximilian Neuchrist vs Federico Gaio (non prima ore: 15:00)



4. [1] Facundo Diaz Acosta vs [WC] Gianmarco Ferrari (non prima ore: 17:00)



Grand Stand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marcello Serafini vs [10] Alex Marti Pujolras



2. [5] Francesco Forti vs [WC] Lucio Carnevalle



3. Alessandro Giannessi vs [7] Francesco Maestrelli (non prima ore: 15:00)



4. [WC] Edoardo Lavagno vs Gauthier Onclin



Court 13 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Alexander Weis vs [11] Remy Bertola



2. [6] Dmitry Popko vs Giovanni Oradini



3. [4] Thiago Agustin Tirante vs Mattia Bellucci (non prima ore: 15:00)



CHALLENGER Troyes (Francia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

1. [3] Calvin Hemeryvs [11] Facundo Juarez

2. [WC] Giuseppe Tresca vs [8] David Jorda Sanchis



3. Alvaro Lopez San Martin vs [WC] Mathys Erhard (non prima ore: 15:00)



4. Viktor Durasovic vs [WC] Abel Hernandez-Aguila (non prima ore: 17:30)



Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Manuel Guinard vs [7] Saba Purtseladze



2. [5] Matteo Martineau vs [12] Valerio Aboian



3. [3] Marco Trungelliti vs Giovanni Fonio (non prima ore: 15:00)



4. Alejandro Moro Canas vs [5] Gianluca Mager



Court 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Duje Ajdukovic vs Emilien Voisin



2. [Alt] Maxence Beauge vs [9] August Holmgren



3. Steven Diez vs [2] Evgeny Donskoy (non prima ore: 15:00)



CHALLENGER Karlsruhe (Germania) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

1. [1] Oriol Roca Batallavs [WC] Viacheslav Bielinskyi

2. [3] Peter Gojowczyk vs Tim Handel



3. [8] Alejandro Tabilo vs [WC] Henri Squire



4. Michael Geerts vs Rudolf Molleker



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Dali Blanch vs [7] Carlos Sanchez Jover



2. [5] Karl Friberg vs [8] Akira Santillan



3. Juan Pablo Ficovich vs Vitaliy Sachko



4. Norbert Gombos vs [3] Pedro Martinez



1. Matthew Dellavedovavs [12] Hady Habib

2. [4] Denis Yevseyev vs [9] Sebastian Fanselow



3. [6] Timofey Skatov vs Chris Rodesch



4. Vit Kopriva vs Leandro Riedi



CHALLENGER Bloomfield Hills (USA) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

ATP Bloomfield Hills Patrick Maloney • Patrick Maloney 0 4 Colin Sinclair [8] Colin Sinclair [8] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Maloney 4-5 C. Sinclair 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 P. Maloney 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Sinclair 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 P. Maloney 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 C. Sinclair 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Maloney 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Sinclair 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 P. Maloney 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Sinclair 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [WC] Patrick Maloneyvs [8] Colin Sinclair

2. [WC] Andres Martin vs [11] Nathan Ponwith



3. [6] Christian Langmo vs [WC] Ozan Baris



4. [1] Omar Jasika vs [WC] Andrew Fenty



5. [4] Tristan Schoolkate OR Alafia Ayeni vs [WC] Andres Martin OR [11] Nathan Ponwith



6. [6] Christian Langmo OR [WC] Ozan Baris vs [Alt] Ezekiel Clark OR [9] Mukund Sasikumar



Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Tristan Schoolkate vs Alafia Ayeni



ATP Bloomfield Hills Tristan Schoolkate [4] • Tristan Schoolkate [4] 0 2 Alafia Ayeni Alafia Ayeni 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Schoolkate 2-4 A. Ayeni 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Ayeni 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Ayeni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Schoolkate 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. [3] Yunseong Chung vs Strong Kirchheimer



3. [Alt] Ezekiel Clark vs [9] Mukund Sasikumar



4. [Alt] Justin Boulais vs [7] Nick Chappell



5. [3] Yunseong Chung OR Strong Kirchheimer vs [Alt] Alexandr Cozbinov OR [12] Ernesto Escobedo



6. [2] Hiroki Moriya OR Cannon Kingsley vs [Alt] Blake Ellis OR [10] Aidan McHugh



Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Evan Zhu vs [Alt] JiSung Nam



ATP Bloomfield Hills Evan Zhu [5] • Evan Zhu [5] 15 6 2 JiSung Nam JiSung Nam 30 1 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Zhu 15-0 ace 15-15 15-30 2-1 J. Nam 0-40 0-30 ace ace ace 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 E. Zhu 30-0 40-0 15-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Nam 0-15 15-15 30-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Zhu 0-15 15-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 J. Nam 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-1 → 5-1 E. Zhu 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Nam 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 E. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 J. Nam 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 E. Zhu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [Alt] Alexandr Cozbinov vs [12] Ernesto Escobedo



3. [2] Hiroki Moriya vs Cannon Kingsley



4. [Alt] Blake Ellis vs [10] Aidan McHugh



5. [5] Evan Zhu OR [Alt] JiSung Nam vs [WC] Patrick Maloney OR [8] Colin Sinclair



6. [1] Omar Jasika OR [WC] Andrew Fenty vs [Alt] Justin Boulais OR [7] Nick Chappell



CHALLENGER Santa Fe (Argentina) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

1. Manuel Mouilleron Salvovs [WC] Lautaro Corthey

2. [2/Alt] Adolfo Daniel Vallejo vs [10/Alt] Hernando Jose Escurra Isnardi



3. Ignacio Monzon vs [Alt] Juan Manuel La Serna (non prima ore: 18:00)



4. Mateus Alves vs [3] Roman Andres Burruchaga



CANCHA 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4/Alt] Igor Gimenez vs [12] Luis Britto



2. [1] Alvaro Guillen Meza vs [Alt] Benjamin Torres



3. [9] Matias Franco Descotte vs [WC] Lucio Ratti (non prima ore: 18:00)



4. Bruno Kuzuhara vs Lucas Catarina



CANCHA 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Benjamin Denis Alarcon vs [8/Alt] Nicolas Villalon



2. [3] Ignacio Carou vs Luciano Tacchi



3. [8] Pedro Boscardin Dias vs [Alt] Preston Brown (non prima ore: 18:00)



