Challenger Santa Fe: Il Main Draw e il tabellone di quali

Challenger Santa Fe – Tabellone Principale – terra

(1) Navone, Mariano vs Loureiro, Joao Victor Couto

(WC) Londero, Juan Ignacio vs Ambrogi, Luciano Emanuel

Farjat, Tomas vs Tenti, Fermin

Qualifier vs (6) Ribeiro, Eduardo

(4) Comesana, Francisco vs Justo, Guido Ivan

Lama, Gonzalo vs Rodriguez, Lorenzo Joaquin

Soto, Matias vs Qualifier

Qualifier vs (5) Heide, Gustavo

(8) Boscardin Dias, Pedro vs Descotte, Matias Franco

Kuzuhara, Bruno vs Catarina, Lucas

Qualifier vs Qualifier

Alves, Mateus vs (3) Burruchaga, Roman Andres

(7) Alvarez, Nicolas vs (WC) Ratti, Lucio

De La Fuente, Santiago vs Qualifier

Monzon, Ignacio vs (Alt) La Serna, Juan Manuel

(WC) Lingua Lavallen, Alejo Lorenzo vs (2) Rodriguez Taverna, Santiago

Challenger Santa Fe – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Guillen Meza, Alvaro vs Bye

(Alt) Torres, Benjamin vs (11) Romano, Gino

(2/Alt) Vallejo, Adolfo Daniel vs Bye

(WC) Zeitune, Gonzalo vs (10/Alt) Escurra Isnardi, Hernando Jose

(3) Carou, Ignacio vs (Alt) Valente, Rocco

Tacchi, Luciano vs (9/Alt) Tosetto, Rafael

(4/Alt) Gimenez, Igor vs (WC) Giamichelle, Santiago

(Alt) Hollender, Nicolas vs (12) Britto, Luis

(5) Brown, Preston vs (Alt) Alarcon, Benjamin Denis

(WC) Garcia Longo, Nicolas vs (8/Alt) Villalon, Nicolas

(6) Pini, Francisco vs Mouilleron Salvo, Manuel

(WC) Courthey, Lautaro vs (7) De Dios, Felipe