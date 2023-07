Challenger Bloomfield Hills: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger Bloomfield Hills – Tabellone Principale – hard

(1) Duckworth, James vs Zhukayev, Beibit

Sandgren, Tennys vs Krueger, Mitchell

Qualifier vs (WC) Quinn, Ethan

Spizzirri, Eliot vs (5) Galarneau, Alexis

(3) Kudla, Denis vs (Alt) Mansouri, Skander

(WC) Nishikori, Kei vs Walton, Adam

(PR) Harrison, Christian vs Kukushkin, Mikhail

Basavareddy, Nishesh vs (6) Mpetshi Perricard, Giovanni

(8) Sweeny, Dane vs Qualifier

Shimizu, Yuta vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Lajal, Mark vs (4) Celikbilek, Altug

(7) Johnson, Steve vs Qualifier

(Alt) McCabe, James vs Shelbayh, Abdullah

Uchiyama, Yasutaka vs Tu, Li

(WC) Zheng, Michael vs (2) Gomez, Emilio

(1) Jasika, Omarvs (WC) Fenty, Andrew(Alt) Boulais, Justinvs (7) Chappell, Nick

(2) Moriya, Hiroki vs Kingsley, Cannon

(Alt) Ellis, Blake vs (10) McHugh, Aidan

(3) Chung, Yunseong vs Kirchheimer, Strong

(Alt) Cozbinov, Alexandr vs (12) Escobedo, Ernesto

(4) Schoolkate, Tristan vs Ayeni, Alafia

(WC) Martin, Andres vs (11) Ponwith, Nathan

(5) Zhu, Evan vs (Alt) Nam, JiSung

(WC) Maloney, Patrick vs (8) Sinclair, Colin

(6) Langmo, Christian vs (WC) Baris, Ozan

(Alt) Clark, Ezekiel vs (9) Sasikumar, Mukund