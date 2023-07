Challenger Troyes: Il Tabellone Principale e di Quali. Sei azzurri al via

Challenger Troyes- Tabellone Principale – terra

(1) Olivieri, Genaro Alberto vs (WC) Gueymard Wayenburg, Sascha

Qualifier vs Qualifier

Gerch, Lucas vs Ejupovic, Elmar

Royer, Valentin vs (6) Giustino, Lorenzo

(3) Trungelliti, Marco vs Fonio, Giovanni

Echargui, Moez vs Qualifier

Rincon, Daniel vs Qualifier

Moro Canas, Alejandro vs (5) Mager, Gianluca

(8) Hassan, Benjamin vs Qualifier

Milojevic, Nikola vs Qualifier

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Dellien, Murkel

Martin Tiffon, Pol vs (4) Atmane, Terence

(7) Droguet, Titouan vs Janvier, Maxime

Lopez San Martin, Alvaro vs (WC) Erhard, Mathys

Durasovic, Viktor vs (WC) Hernandez-Aguila, Abel

Diez, Steven vs (2) Donskoy, Evgeny

(1) Guinard, Manuelvs (Alt) Sharipov, Marat(Alt) Beauge, Maxencevs (7) Purtseladze, Saba

(2) Ajdukovic, Duje vs (WC) Morisson de la Bassetiere, Arthus

Voisin, Emilien vs (10) Ocleppo, Julian

(3) Hemery, Calvin vs (WC) Rolland de Ravel, Cosme

Domingues, Joao vs (11) Juarez, Facundo

(4) Ivanovski, Kalin vs (WC) Tresca, Giuseppe

Bittoun Kouzmine, Constantin vs (8) Jorda Sanchis, David

(5) Martineau, Matteo vs Gutierrez, Oscar Jose

Villanueva, Gonzalo vs (12) Te, Rigele

(6) Dutra da Silva, Daniel vs (Alt) Raynel, Amaury

(WC) Inchauspe, Paul vs (9) Holmgren, August

1. [1] Manuel Guinardvs [Alt] Marat Sharipov2. [2] Duje Ajdukovicvs [WC] Arthus Morisson de la Bassetiere3. [4] Kalin Ivanovskivs [WC] Giuseppe Tresca4. [WC] Paul Inchauspevs [9] August Holmgren

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Emilien Voisin vs [10] Julian Ocleppo

2. [3] Calvin Hemery vs [WC] Cosme Rolland de Ravel

3. Gonzalo Villanueva vs [12] Rigele Te

4. [5] Matteo Martineau vs Oscar Jose Gutierrez (non prima ore: 16:00)

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Maxence Beauge vs [7] Saba Purtseladze

2. Joao Domingues vs [11] Facundo Juarez

3. Constantin Bittoun Kouzmine vs [8] David Jorda Sanchis

4. [6] Daniel Dutra da Silva vs [Alt] Amaury Raynel (non prima ore: 16:00)