Challenger Karlsruhe: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Al via Giulio Zeppieri

Challenger Karlsruhe – Tabellone Principale – terra

(1) Piros, Zsombor vs Blancaneaux, Geoffrey

Qualifier vs Qualifier

Zekic, Miljan vs (WC) Topo, Marko

Qualifier vs (5) Seyboth Wild, Thiago

(4) Zeppieri, Giulio vs Qualifier

Casanova, Hernan vs Paire, Benoit

Geerts, Michael vs Molleker, Rudolf

Fatic, Nerman vs (7) Gakhov, Ivan

(6) Skatov, Timofey vs Rodesch, Chris

Ficovich, Juan Pablo vs Sachko, Vitaliy

Qualifier vs Laaksonen, Henri

Gombos, Norbert vs (3) Martinez, Pedro

(8) Tabilo, Alejandro vs (WC) Squire, Henri

Qualifier vs (WC) Gavrielides, Liam

Kopriva, Vit vs Riedi, Leandro

Dougaz, Aziz vs (2) Kotov, Pavel

Challenger Karlsruhe – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Roca Batalla, Oriol vs (Alt) Jahn, Jeremy

(WC) Bielinskyi, Viacheslav vs (10) Legout, Timo

(2) Masur, Daniel vs (WC) Blanch, Dali

(WC) Engel, Justin vs (7) Sanchez Jover, Carlos

(3) Gojowczyk, Peter vs Reymond, Arthur

Handel, Tim vs (11) Orlov, Vladyslav

(4) Yevseyev, Denis vs (WC) Fix, David

Paulson, Andrew vs (9) Fanselow, Sebastian

(5) Friberg, Karl vs Nicod, Jakub

(Alt) Oberleitner, Neil vs (8) Santillan, Akira

(6) De Schepper, Kenny vs Dellavedova, Matthew

Rosenkranz, Mats vs (12) Habib, Hady

1. [2] Daniel Masurvs [WC] Dali Blanch2. [WC] Justin Engelvs [7] Carlos Sanchez Jover3. [4] Denis Yevseyevvs [WC] David Fix4. [3] Peter Gojowczykvs Arthur Reymond

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Oriol Roca Batalla vs [Alt] Jeremy Jahn

2. [6] Kenny De Schepper vs Matthew Dellavedova

3. Andrew Paulson vs [9] Sebastian Fanselow

4. [Alt] Neil Oberleitner vs [8] Akira Santillan

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Viacheslav Bielinskyi vs [10] Timo Legout

2. Mats Rosenkranz vs [12] Hady Habib (non prima ore: 12:30)

3. Tim Handel vs [11] Vladyslav Orlov

4. [5] Karl Friberg vs Jakub Nicod