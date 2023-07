Challenger Milano: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 27 azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Milano – Tabellone Principale – terra

(1) Diaz Acosta, Facundo vs (WC) Ferrari, Gianmarco

Travaglia, Stefano vs (PR) Cuevas, Pablo

(WC) Lavagno, Edoardo vs Onclin, Gauthier

Giannessi, Alessandro vs (7) Maestrelli, Francesco

(4) Tirante, Thiago Agustin vs Bellucci, Mattia

Qualifier vs Olivo, Renzo

Neuchrist, Maximilian vs Gaio, Federico

Qualifier vs (8) Cobolli, Flavio

(6) Passaro, Francesco vs Gigante, Matteo

Qualifier vs Krutykh, Oleksii

Qualifier vs Nardi, Luca

Qualifier vs (3) Grenier, Hugo

(5) Brancaccio, Raul vs Midon, Lautaro

Qualifier vs Bonadio, Riccardo

(WC) Dalla Valle, Enrico vs Bueno, Gonzalo

Darderi, Luciano vs (2) Garin, Cristian





(1) Caruso, Salvatorevs Rottoli, LorenzoSnitari, Ilyavs (7) Vrbensky, Michael

(2) Tseng, Chun-Hsin vs Serafini, Marcello

Piraino, Gabriele vs (10) Marti Pujolras, Alex

(3) Weis, Alexander vs (WC) Di Vita, Riccardo

Dominko, Sebastian vs (11) Bertola, Remy

(4) Jacquet, Kyrian vs Arnaboldi, Andrea

Iannaccone, Federico vs (9) Copil, Marius

(5) Forti, Francesco vs (WC) Gianno, Jacopo

(WC) Carnevalle, Lucio vs (12) Strombachs, Robert

(6) Popko, Dmitry vs (WC) Balestrieri, Alessio

Oradini, Giovanni vs (8) Taberner, Carlos

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Chun-Hsin Tseng vs Marcello Serafini

2. [1] Salvatore Caruso vs Lorenzo Rottoli

3. Giovanni Oradini vs [8] Carlos Taberner

4. [4] Kyrian Jacquet vs Andrea Arnaboldi

Grand Stand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gabriele Piraino vs [10] Alex Marti Pujolras

2. [3] Alexander Weis vs [WC] Riccardo Di Vita

3. [6] Dmitry Popko vs [WC] Alessio Balestrieri

4. [5] Francesco Forti vs [WC] Jacopo Gianno

Court 13 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ilya Snitari vs [7] Michael Vrbensky

2. Sebastian Dominko vs [11] Remy Bertola

3. [WC] Lucio Carnevalle vs [12] Robert Strombachs

4. Federico Iannaccone vs [9] Marius Copil