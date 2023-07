WTA 250 Bad Homburg: Bronzetti cede in finale a Siniakova

Sfuma il sogno di Lucia Bronzetti di alzare il secondo titolo WTA in carriera. Sull’erba del 250 di Bad Homburg la 24enne riminese è sconfitta in finale dalla ceca Katerina Siniakova col punteggio di 6-2 7-6(5). È il quarto titolo in carriera per l’attuale n.52 WTA. La partita è stata disturbata dalla pioggia, prima con un forte ritardo nell’avvio, quindi con uno stop di oltre tre ore sul 2-1 del secondo parziale. L’interruzione tuttavia non ha praticamente modificato l’inerzia della partita, tutta a favore di Katerina, che ha messo in campo una potenza superiore e maggior sicurezza nello scambio. Grazie al suo rovescio davvero preciso e con un diritto carico di spin, soprattutto nella direttrice incrociata, la 27enne ceca ha comandato maggiormente gli scambi, trovando una buona profondità e mettendo l’azzurra in difesa, spesso a rincorrere. In poche occasioni le difese di Lucia si sono trasformate in punti. La differenza di sicurezza nella spinta, nello scambio di ritmo, è stata evidente, come la qualità in risposta di Siniakova, che anche è una delle migliori doppiste al mondo.

Lucia è stata brava a restare in scia sotto 2-5 nel secondo set e approfittare in un momento “no” della rivale, impattando 5 pari, ma alla fine questo sprint non è bastato, al tiebreak Katerina ha dominato (tremando poi al momento di chiudere), approfittando di un doppio fallo che ha mandato subito avanti la ceca. Nel complesso Bronzetti forse avrebbe dovuto cercare maggiori variazioni per non cadere nel forcing della rivale, ma non c’è riuscita. Anche i numeri premiamo Siniakova sia al servizio che in risposta.

Lucia aveva approfittato del ritiro della n.1 al mondo Iga Swiatek prima della loro semifinale, approdando così al match per il titolo senza giocare. Nonostante la delusione per la sconfitta, Bronzetti approda a Wimbledon forte di un’ottima condizione e soprattutto del suo nuovo best ranking, che dovrebbe attestarsi al n.47 lunedì prossimo, un bel più tre rispetto al suo precedente primato di n.50 toccato lo scorso gennaio.

La cronaca

Dopo oltre due ore di attesa per la pioggia, Siniakova inizia la finale al servizio. Scivola sotto 0-30, ma con 4 punti di fila (incluso 1 Ace) muove lo score del match, 1-0. La ceca è brava a manovrare, solidissima col rovescio ma bene anche con il diritto, bello carico e con ottima azione del polso, spostando lateralmente l’azzurra, e chiudendo bene sulla rete (è eccellente doppista). 0-30, in affanno Lucia. Siniakova con un gran rovescio lungo linea vince il settimo punto di fila, 0-40 e tre palle break. Si butta avanti Bronzetti, ma l’attacco è un po’ centrale, è costretta a giocare un demi-volée difficile e poi è infilata dal passante della rivale. BREAK Siniakova, 2-0. Si ritrova di nuovo sotto 0-30 Katerina nel terzo game, ma lascia correre il braccio e la sua palla è più ficcante di quella di Lucia. Altra rimonta, e 3-0 Siniakova, con il secondo Ace del match. Bronzetti per ora costretta a rincorrere. La romagnola cerca di spingere a tutta col servizio, ma nello scambio la profondità di palla e intensità della ceca sono al momento superiori. Con una seconda palla molto rischiosa sul 30 pari, Lucia provoca l’errore in risposta della rivale, quindi spinge bene col rovescio cross e finalmente vince un game, 1-3. Il game vinto sblocca l’allieva di Francesco Piccari, il suo diritto è più incisivo (splendido un vincente cross nel quinto game), ma quando Siniakova cambia ritmo con i tagli (anche un insolito dritto chop) va in difficoltà a gestire le palle più basse. Il primo doppio fallo della ceca porta il game ai vantaggi. Rischia troppo Bronzetti in risposta, 4-1 Siniakova. C’è lotta nel settimo game, sul 30 pari arriva lo scambio più lungo del match, se lo prende Katerina con un gran diritto lungo linea che sorprende Lucia, che quando è spostata nell’angolo destro in contro piede va in grande difficoltà. 5-2. Purtroppo Bronzetti è in difficoltà anche nell’ottavo game, il diritto di Siniakova è pesate e profondo, l’azzurra concede un set point sul 30-40, e con un doppio fallo cede il parziale, 6-2. Un set meritato da Katerina, 75% di punti vinti con la prima di servizio ma soprattutto una netta superiorità nella gestione dello scambio, più potente e continua (ha vinto il 42% dei punti in risposta contro la prima palla di Lucia).

Secondo set, Siniakova inizia alla battuta, ma è Bronzetti a spingere, finalmente, a tutta. Risponde con massima aggressività, è sorpresa la rivale e cede a zero il primo game, BREAK Bronzetti, 1-0 e servizio. Immediata la reazione della ceca, vola 15-40 ritrovando quel diritto carico che tanto ha creato problemi alla riminese. Si salva Lucia, due buoni punti comandando lo scambio dal centro. Il Contro Break arriva alla terza chance, Katerina comanda col rovescio, inchioda a sinistra l’azzurra e la infila con un sicuro lungo linea nell’angolo scoperto. 1 pari. Il match adesso è una lotta a chi tira più forte dal centro, dritto per dritto. Un braccio di ferro a grande velocità, con Siniakova che rimonta (per la terza volta nel match) da 0-30 e sale 2-1. Al cambio di campo il gioco è sospeso, 49 minuti dopo l’avvio è ripreso a piovere. La partita riprende dopo un lunghissimo stop alle 18.33, con Lucia alla battuta. Le sue incertezze in spinta della prima parte del match purtroppo non sono scomparse, sul 30 pari sparacchia malamente lungo un diritto, è subito palla break da difendere. E il BREAK arriva, è brava Katerina a rispondere profondo, diritto cross nell’angolo stretto e poi via cambio vincente in lungo linea, 3-1 e servizio per la ceca. Lo svantaggio scuote la romagnola, trova profondità con i suoi colpi e strappa tre chance di contro break sullo 0-40. L’aiuta l’avversaria, doppio fallo. 3-2. Il rovescio di Siniakova è il colpo che sta facendo la differenza nel match, splendido il lungo linea vincente che lascia ferma Lucia nel primo punto del sesto game. Con un forcing notevole la ceca si porta di nuovo in vantaggio, 0-40. Salva con coraggio le prime due Bronzetti, ma sulla terza gestisce male una palla lenta della rivale e subendo il terzo BREAK del set, per il 4-2 Siniakova. Lucia lotta, strappa una palla break per tornare in vita nel set, ma con un bel servizio Katerina la cancella e vola 5-2, ad un passo dal titolo. L’azzurra trova un ottimo turno di battuta, restando aggrappata al match sul 3-5, ora la ceca serve per il quarto titolo in carriera (questa è la sua ottava finale). Sente la tensione, smarrisce la prima e si ritrova 0-30. Con un doppio fallo crolla 0-40 e sbaglia malamente un rovescio. Contro break Bronzetti, può servire sul 4-5, forte di una striscia di otto punti di fila che si allunga a 12, per il 5 pari. Totale black out della ceca, che ritrova un minimo di ordine e torna vincere un game, per il 6-5. Lucia serve per allungare il match al tiebreak. Sul 30-15 arriva uno degli scambi di ritmo più duri del match, lo vince Katerina, ora due punti dal titolo. Lotta l’azzurra, è tiebreak. Purtroppo l’azzurra commette un doppio fallo nel secondo punto, 0-2. La ceca comanda col diritto, vola 3-1 e 4-1 con uno splendido servizio. Troppa fretta Lucia col diritto, forza in corridoio, si gira sul 5-1. Chiude Siniakova 7 punti a 5, al quarto match point, con un errore di diritto dell’azzurra. Con questa vittoria la ceca arriva al n.32 al mondo.

Lucia Bronzetti vs Katerina Siniakova