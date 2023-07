ATP 250 Maiorca e Eastbourne: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE)

ATP 250 Mallorca (Spagna) – Finali, erba

1. [PR] Yuki Bhambri/ Lloyd Harrisvs Robin Haase/ Philipp Oswald

2. [4] Adrian Mannarino vs Christopher Eubanks (non prima ore: 18:00)



ATP 250 Eastbourne (Gran Bretagna) – Semifinali e Finali, erba

ATP Eastbourne Mackenzie McDonald • Mackenzie McDonald 0 6 5 2 Francisco Cerundolo [4] Francisco Cerundolo [4] 0 2 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. McDonald 2-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. McDonald 15-0 15-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. McDonald 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 M. McDonald 15-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. McDonald 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. Mackenzie McDonald OR [4] Francisco Cerundolo vs Gregoire Barrere OR [2] Tommy Paul (non prima ore: 15:30)



4. [3] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs vs [2] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez



Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gregoire Barrere vs [2] Tommy Paul