Wimbledon: discreto sorteggio per Sinner, poca fortuna per gli altri (col derby Berrettini – Sonego)

“La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo…”. Questa massima beffarda calza a pennello per un primo commento a caldo del sorteggio degli italiani all’edizione 2023 di Wimbledon, da poco completato a Londra. Appellarsi alla fortuna nello sport non è mai un bell’esercizio di stile, perché alla fine – e per “fortuna” – è sempre il campo a parlare, ma davvero stavolta l’urna per nostri giocatori è stata poco benevola. C’era enorme attesa per scoprire il primo turno e la posizione di tabellone di Matteo Berrettini, finalista nel 2021. Il romano è nella parta alta del draw, opposto in un derby fratricida a Lorenzo Sonego. Davvero uno scenario pessimo per entrambi e soprattutto per Matteo, che proprio contro l’amico torinese ha giocato il suo ultimo incontro ufficiale, la nettissima (e dolorosa per le dimensioni) sconfitta patita a Stoccarda un paio di settimane fa. Berrettini si sta allenando per cercare di ritrovare una discreta condizione, ma i video girati sul web lo mostravano con ritmi a dir poco blandi… Per questo si incrociava le dita per un esordio più morbido e meno impegnativo anche sul piano mentale. Speriamo per lui che i “sacri” courts londinesi riescano ad accendere di nuovo quella spettacolare macchina da tennis che tante volte ci ha esaltato negli ultimi anni. Sonego ha perso una brutta partita questa settimana contro Zhang, ma sarà nettamente favorito contro Berrettini. Purtroppo la cattiva sorte per i due non si ferma al terribile primo turno: chi vincerà trova quasi sicuramente Alex De Minaur, tennista assai attrezzato sui prati, e poi eventualmente pure Sasha Zverev. Insomma, a Lorenzo e Matteo è andata discretamente male…

Buono per l’immediato ma poi davvero tosto il sorteggio per Lorenzo Musetti, fresco di best ranking al n.15 e 14esima testa di serie dei Championships. Il toscano infatti ha pescato bene al primo turno, dove sfida il peruviano Varillas, poi rischia di trovare il gigante Isner, che se “sta in piedi” su erba può essere uno spauracchio terribile… quindi in un ipotetico terzo turno ci sarà quasi sicuramente Hurkacz, qua semifinalista e tennista molto forte su erba. Siamo poi dalle parti di Djokovic, che quasi sicuramente significa “sipario”.

Marco Cecchinato è nel primo slot del tabellone, è stato sorteggiato contro la testa di serie n.25, il cileno Jarry, che con quel servizio può essere un rivale molto pericoloso, anche perché le aperture un po’ ampie del siciliano su erba non sono esattamente il massimo. Sarà un match piuttosto difficile per Marco, che in caso di vittoria troverebbe poi due “erbivori doc” come Humbert e Kubler. Anche lui rientra a pieno titolo dei poco fortunati col sorteggio.

Sempre nella parte alta del tabellone è finito il bravissimo Matteo Arnaldi, vittorioso nei tre match di qualificazione. Ha un primo turno giocabile contro lo spagnolo Carballes Baena, tutt’altro che uno specialista dell’erba, ma tennista molto veloce in campo e dotato di un servizio preciso e continuo. I tagli, attacchi e variazioni del sanremese sembrano cuciti apposta per confezionare un bel tennis sui prati di oggi, quindi lo consideriamo leggermente favorito, sperando che non paghi lo scotto mentale dell’esordio a Wimbledon. C’è la possibilità di giocare e vincere un’ottima partita, e poi al secondo turno la strada si fa terribilmente in salita, visto che quasi sicuramente ci sarà Holger Rune, sesta testa di serie. Esordio giocabile, secondo turno quasi proibitivo per Arnaldi.

Lasciamo per ultimo Jannik Sinner, sesto e ultimo azzurro in tabellone. È quello più atteso, forte della sua testa di serie n.8 e dei quarti di finale raggiunti lo scorso anno, dove si issò due set avanti contro sua maestà Novak Djokovic, prima di subire la rimonta del “Djoker”. Sinner capeggia la parte bassa del draw, e ha pescato un tabellone discreto. Non è un’autostrada verso le giornate decisive, ma onestamente poteva andare molto, molto peggio. All’esordio Jannik infatti trova Juan Manuel Cerundolo, un dei veri “terraioli” del tour, come primo match non si poteva pescare molto meglio…. Poi al secondo turno ci sarà il vincente di Kecmanovic vs. Schwartzman. Molto probabile la vittoria del serbo, tennista di grande talento ma con un gioco rigido, ancorato ad un ritmo che non dà molta noia all’azzurro, tanto che i precedenti recitano 3-0 Sinner. Al terzo turno possibile l’approdo di Daniel Evans, giocatore esperto e sicuramente ben attrezzato per l’erba, sarebbe il primo vero test per Jannik. Non è sulla carta una partita comoda, ma per un terzo match si poteva pescare peggio (Dimitrov, Shelton, Bublik, per dirne alcuni…). Negli ottavi di finale molto probabile una sfida contro Taylor Fritz, tennista forte, pericoloso, che Jannik ha sconfitto quest’anno a Indian Wells impattando gli head to head sull’1 pari. Questo sarebbe un potenziale big-match, probabilmente più insidioso dei quarti di finale, dove per il seeding potrebbe arrivare Ruud, o Bautista Agut/Shapovalov/Coric, o tra le possibile mine vaganti della sezione c’è il solo Gasquet. Tirando le somme, il sorteggio di Sinner è discreto fino ai quarti. Siamo dalla parte di Djokovic, nettamente favorito per il titolo (nella sua strada oltre a Musetti ci sono Hurkacz, Auger-Aliassime e soprattutto i due “cavalli pazzi” Kyrgios e Bublik, ma solo nei quarti, non prima).

Segnaliamo in chiusura un’area di tabellone davvero minata, l’ultimo ottavo della parte alta: Norrie, O’Connell, Korda, Shelton, Cressy, Murray, Tsitsipas, tutti insieme appassionatamente. Si salvi chi può….

Marco Mazzoni