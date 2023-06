ATP 250 Eastbourne: Sonego spreca e cede in due set a Zhang

Le troppe occasioni mancate sono la foto che meglio racconta la prestazione modesta di Lorenzo Sonego, sconfitto all’esordio nell’ATP 250 di Eastbourne, ultima tappa di avvicinamento a Wimbledon. Il torinese, testa di serie n.7 del torneo, è stato sconfitto dal cinese Zhizhen Zhang col punteggio di 7-6(4) 6-3 in poco meno di due ore di gioco, in quello che si è rivelato il primo successo in carriera a livello ATP su erba per il 26enne di Shanghai, tennista in grande crescita negli ultimi mesi. Bravo è stato Zhang a disputare una partita solida, con buoni numeri al servizio e soprattutto più incisivo nello scambio, pronto a prendersi il rischio e comandare col quel diritto carico di spin e spesso incrociato che ha mandato spesso in crisi la difesa dell’azzurro.

Zhang ha terminato il match con 8 Ace (alcuni in momenti davvero importanti) e nessun doppio fallo, con il 68% dei punti vinti con la prima e un eccellente 47% con la seconda. Proprio un’efficacia rivedibile in risposta è costata cara all’azzurro, che ha strappato 9 palle break convertendone solo due, ma la partita si è decisa soprattutto per le chance non sfruttate dall’allievo di Arbino. Lorenzo infatti ha sprecato la chance per servire per il set avanti 5-3, e quindi 3 Set Point (non consecutivi) sul 6-5, che avrebbero potuto spostare nettamente la bilancia del match a favore dell’azzurro. Purtroppo Sonego ha giocato male alcune occasioni e si è innervosito, finendo per disputare un tiebreak in rincorsa, poi perso. Bravo al contrario Zhang a giocare ordinato, aggrappandosi a schemi semplici ma efficaci. Alcuni suoi vincenti in corsa di rovescio sono stati eccezionali. Nel secondo set ha dominato il servizio, ma l’azzurro è incappato in pessimo game sul 4-3, che ha pagato con un break rivelatosi decisivo. Nemmeno due palle del contro break in extremis hanno riaperto la partita.

Sonego ha servito un buon 76% di prime in campo, ma è stato troppo falloso in certe fasi, soprattutto quelle decisive, e per tutto il match non è riuscito a trovare costanza nella profondità col diritto. Ha tirato alcune ottime accelerazioni, ma mediamente è stato spesso troppo conservativo nello scambio, con molti diritti e rovesci centrali, non così profondi, che il rivale è stato bravo ad anticipare e aggredire. Probabilmente Sonego non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con le condizioni, tanto che si è lamentato vistosamente con se stesso, un atteggiamento negativo che certamente non l’ha aiutato.

Una sconfitta inattesa, che brucia, ma da cancellare in fretta. C’è Wimbledon alle porte e Sonego ha tutto quel che serve per essere una delle sorprese del torneo.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sonego debutta nell’edizione 2023 di Eastbourne al servizio, sparando il primo Ace del match. Poi il game si complica, un brutto errore di diritto sul 15-30 gli costa subito due palle break. Risponde profondo Zhizhen, Lorenzo sbaglia ancora un diritto in rete. BREAK immediato, Zhang serve avanti 1-0. Nonostante la poca esperienza sui prati del 26enne cinese, il suo tennis scorre via veloce e aggressivo, si muove bene e conduce gli scambi. Il rovescio dell’azzurro soffre le traiettorie cariche di spin e profonde dell’asiatico. Sotto 40-15, Sonego finalmente prende ritmo e strappa una palla del contro break ai vantaggi. Servizio e diritto lungo linea, si salva Zhang. Il Contro BREAK arriva alla seconda chance, con un bel diritto d’attacco. 1 pari. Ingiocabile con la prima palla l’azzurro, in un attimo lo score è 2-1 Sonego. Dopo l’avvio movimentato, il set avanza sui turni di battuta. Nel sesto game, sul 3-2 per l’azzurro, Zhang smarrisce la prima palla e Sonego tira su “il muro” in difesa, si procura una palla per scappare sul 30-40. Attacca col diritto, ma la palla non è così profonda e il passante di Zhizhen è stretto, troppo difficile la volée. Il BREAK arriva ancora alla seconda chance, un diritto di scambio di Lorenzo è profondo, Zhang non fa spazio alla palla e sbaglia. 4-2 e servizio Sonego. Arriva un altro game laborioso, ma senza concedere palle break e con una bella smorzata conclusiva, il torinese consolida il vantaggio volando 5-2. Lorenzo serve per il set sul 5-3, ma è Zhizhen a rispondere molto bene. Sullo 0-30 rischia la seconda, e commette un doppio fallo (primo del match) che gli costa lo 0-40. Non è fortunato Zhang sulla prima, la palla in scambio – difficile per Lorenzo – è chiamata out, ma la verifica la giudica buona. Si rigioca il punto, Lorenzo salva la prime due chance, ma sulla terza gioca un diritto con poco equilibrio, in controbalzo, e trova solo il corridoio. BREAK Zhang, 5-4 Sonego ma ora serve il cinese. La bagarre continua. Un errore col diritto in spinta gli costa il 15-30, ma poi trova un rovescio vincente lungo linea splendido. Ai vantaggi, Zhang impatta 5 pari. Non è un buon momento per l’azzurro, è nervoso per i troppi errori e nemmeno così continuo nella spinta, finendo spesso corto nello scambio. Un altra sbracciata col diritto out gli costa un pericoloso 0-30. Finalmente ritrova l’Ace, momento provvidenziale, ma sul 30 pari Zhang trova un altro passante lungo linea di rovescio clamoroso, stavolta la palla rasoterra. Un vincente che gli vale la palla break. Col servizio e un urlaccio Lorenzo la cancella. Con grinta, è 6-5 Sonego. Si lotta punto a punto, Lorenzo strappa un Set Point ai vantaggi ma Zhang lo annulla di forza. Con un errore di diritto il cinese ne concede un altro. La risposta di rovescio di Sonego è di poco lunga. È il game più lungo e sofferto del match, c’è grande pressione e Zhang forza, troppo. È attento sul Terzo Set Point, attacco sicuro. Si va al tiebreak. Un errore in apertura condanna l’azzurro ad un mini Break che paga caro, 3-0 Zhang, mentre Lorenzo esterna la sua rabbia parlando da solo, non è affatto contento della sua prestazione. Un altro diritto largo dopo una risposta “nei piedi” costa a Sonego il 4-1 sotto. Si gira 4-2, vince un punto in risposta Lorenzo. Con un bello schema col diritto, aprendo al massimo il campo, Zhizhen vola 6-3, ora è lui a triplo Set Point. Sfrutta il secondo, una solida prima di servizio al corpo. 7 punti a 4.

Inizia bene anche il secondo set, al servizio, Zhang, sicuro col diritto e nella spinta, 1-0. La rabbia accumulata nel finale del primo set, con le occasioni sprecate, mette il turbo al diritto di Sonego, 1 pari, però in questa fare in risposta non riesce ad incidere, costretto a rincorrere. Soffre soprattutto il diritto cross bello carico di Zhizhen. Quando serve, le cose cambiano, anche perché adesso il servizio lo aiuta molto. Col primo game vinto a zero, si porta 2 pari. Più complicato il sesto game per l’azzurro, meno prime e subito la differenza è netta, ma con grinta impatta 3 pari. Dopo tre game filati lisci, ora è Zhang ad “incartarsi”. Cede due punti rocamboleschi per lo 0-30. Rimedia con due ottime prime al centro, di fatto imprendibili. 4 punti di fila, e 4-3. I punti vinti di fila da Zhizhen diventano sei, molto aggressivo in risposta e pure un errore di volo dell’azzurro. Purtroppo sullo 0-30 Lorenzo è corto col diritto, il cinese è rapido ad approfittarne ed accelerare forte. 0-40 Risponde bene Zhang in tutto il game, anche sulle prima palla break, Sonego è sorpreso e spara largo. BREAK Zhang, 8 punti di fila, che serve per il match sul 5-3. Trova una risposta TOP Sonego, 0-15, ma poi spreca sul 15 pari, con una risposta non impossibile su di una seconda palla non irresistibile. Il giudice di sedia corregge una palla chiamata out, ma buona. 30 pari. Zhizhen sente la pressione, due errori (un rovescio e poi un diritto) classici non forzati gli costano il 30-40, e la prima palla break del set da difendere. Troppo centrale col diritto Lorenzo, e nemmeno così lungo, ne approfitta il cinese, rapido a fare un passo avanti e quindi spingere. Un altro errore di rovescio costa a Zhang un’altra palla break. Se la gioca ancora benissimo, prima palla potente e via in controllo fino alla chiusura vincente. Con un Ace esterno siamo a Match Point. Ace, al T, perfetto. Davvero una splendida prestazione per il 26enne di Shanghai, che così ottiene il primo successo ATP su erba. Sonego invece un po’ troppo falloso e poco incisivo col diritto. Una sconfitta inattesa, ma Zhizhen ha certamente meritato.

Zhizhen Zhang vs [7] Lorenzo Sonego