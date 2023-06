Swiatek diventa la tennista in attività con più settimane da n.1

È in cima alla classifica dal 4 aprile 2022

Con il nuovo ranking WTA diramato oggi, Iga Świątek tocca la settimana n.65 sul trono del tennis femminile. È un numero di una certa importanza, poiché diventa la tennista in attività con più settimane da leader della classifica WTA. Supera infatti le 64 settimane di Simona Halep (ancora alle prese con lo stop per la positività al doping, da lei duramente contestata). La 22enne polacca è diventata n.1 del ranking il 22 aprile 2022, prendendo il posto della ritirata Ash Barty, mantenendosi da allora in vetta alla classifica.

La lista delle 3 giocatrici ancora in attività con più settimane in vetta al ranking è la seguente:

Swiatek – 65

Halep – 64

Azarenka – 51

Seguono quindi due giocatrice non ufficialmente ritirate ma ai box da molto tempo poiché alle prese con la maternità, ossia Kerber con 34 (ha annunciato di voler rientrare pienamente nel 2024, puntando a Wimbledon e Olimpiadi di Parigi) e Osaka con 25 (nessuna ipotesi di una data per il rientro per la nipponica).