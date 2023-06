Badosa è sbarcata a Maiorca con Tsitsipas e si allena con papà Apostolos

La nuova super coppia del tennis sembra sempre più unita, ora anche in campo. Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas sono sbarcati insieme a Maiorca per il torneo ATP 250, ultimo appuntamento su erba in preparazione a Wimbledon. Sui prati della bella isola iberica Stefanos è la testa di serie n.1, entrato in tabellone con una wild card, mentre Paula sta cercando di ritrovare un po’ di condizione fisica dopo lo stop dovuto ad un problema alle vertebre che l’ha costretta a saltare Roland Garros. Secondo quanto aveva affermato l’attuale n.34 del ranking WTA, la propria presenza ai Championships londinesi sarà confermata solo all’ultimo minuto – immaginiamo prima del sorteggio dei tabelloni – se le sensazioni con gli ultimi allenamenti saranno positive.

Con un tweet e foto della pagina ufficiale del Mallorca Championships diffusa stamattina, la spagnola è immortalata in campo insieme a papà Apostolos, intento a darle qualche consiglio sul diritto.

Hola Paula! 👋🏻 🇪🇸@paulabadosa’s Monday practice session at the Mallorca Country Club, with some advice from someone you’ll probably recognise 😉💚@atptour | @WTA | #MallorcaChampionships pic.twitter.com/1J0i9TU5Uw — Mallorca Championships (@MallorcaChamps) June 26, 2023

Poche settimane fa Tsitsipas aveva annunciato l’addio alla collaborazione con Mark Philippoussis, ringraziandolo per la strada percorsa insieme, ma deciso a restare solo col padre poiché questo a suo dire semplificava il lavoro con meno informazioni e una rotta univoca. Vedremo se Paula, ufficialmente allenata da Jorge Garcia, entrerà nella “scuderia Tsitsipas” o questo resterà solo una sessione di allenamento occasionale.