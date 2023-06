Challenger Modena: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 15 azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Modena – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Coria, Federico vs Houkes, Max

Qualifier vs Caruso, Salvatore

Qualifier vs Pacheco Mendez, Rodrigo

Giustino, Lorenzo vs (7) Fatic, Nerman

(4) Mensik, Jakub vs Travaglia, Stefano

Bailly, Gilles Arnaud vs Qualifier

Droguet, Titouan vs (Alt) Dellien, Murkel

Qualifier vs (8) Mager, Gianluca

(6) Olivo, Renzo vs Fonio, Giovanni

(Alt) Jianu, Filip Cristian vs (WC) Ferrari, Gianmarco

Qualifier vs Michalski, Daniel

Ejupovic, Elmar vs (3) Nava, Emilio

(5) Atmane, Terence vs Casanova, Hernan

(WC) Serafini, Marcello vs Qualifier

Crawford, Oliver vs (Alt) Echargui, Moez

Martin Tiffon, Pol vs (2) Monteiro, Thiago

(1/Alt) Kachmazov, Alibekvs Oradini, Giovanni(WC) Parenti, Lucavs (11) Copil, Marius

(2) Marie, Jules vs (WC) Rottoli, Lorenzo

Karlovskiy, Evgeny vs (8) Forti, Francesco

(3) Bourgue, Mathias vs (WC) Piraino, Gabriele

(Alt) Ocleppo, Julian vs (10) Ajdukovic, Duje

(4) Weis, Alexander vs Midon, Lautaro

(Alt) Otegui, Juan Bautista vs (12) Bertola, Remy

(5) Stodder, Timo vs Blanch, Ulises

(WC) Bosio, Gabriele vs (7) Gerch, Lucas

(6) Kasnikowski, Maks vs Purtseladze, Saba

Dutra da Silva, Daniel vs (9) Popko, Dmitry

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Gabriele Bosio vs [7] Lucas Gerch

2. [1/Alt] Alibek Kachmazov vs Giovanni Oradini

3. [3] Mathias Bourgue vs [WC] Gabriele Piraino

4. [2] Jules Marie vs [WC] Lorenzo Rottoli

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Luca Parenti vs [11] Marius Copil

2. [4] Alexander Weis vs Lautaro Midon

3. [Alt] Julian Ocleppo vs [10] Duje Ajdukovic

4. Evgeny Karlovskiy vs [8] Francesco Forti

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Juan Bautista Otegui vs [12] Remy Bertola

2. [5] Timo Stodder vs Ulises Blanch

3. Daniel Dutra da Silva vs [9] Dmitry Popko

4. [6] Maks Kasnikowski vs Saba Purtseladze