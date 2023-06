Djokovic vince il Roland Garros 2023 a 36 anni: quali sono i suoi segreti per mantenersi in forma?

Novak Djokovic ha vinto il suo torneo del Grand Slam numero 23 e all’età di

36 anni è diventato il tennista più vincente in assoluto in questa categoria staccando

Nadal a quota 22.

Anche per quanto riguarda i titoli ATP Djokovic domina la classifica dei tennisti ancora in carriera con 94 titoli all’attivo: ma quali sono i suoi segreti per restare in forma alla sua età?

I segreti di Djokovic per restare in forma sono allenamento, dieta e yoga , scopriamolo nei prossimi paragrafi in un’analisi dettagliata.

Alimentazione corretta e dieta sana

Anche se il tennista più forte al mondo ha eliminato il glutine la sua dieta presenta tutti

i nutrienti per fornire le giuste energie e continuare a tenere performance in campo

eccelse. Il regime alimentare di Djokovic è bastato principalmente sulle proteine necessarie ad aggiustare e rinforzare i muscoli rotti dagli

allenamenti e durante le gare, infatti, il tennista serbo è onnipresente in tutti i tornei ATP più importanti.

Il carburante ideale per Djokovic rimane anche la base vegetale dei nutrienti utili ad eliminare le tossine e gestire il livello di energia sia negli allenamenti che nelle gare,

l’utilizzo di integratori per gli altri nutrienti base si può acquistare in polvere, per compensare il bilancio dell’alimentazione.

Allenamenti fisici e mentali

In diverse interviste degli ultimi periodi il campione serbo ha dichiarato che il suo corpo

ha bisogno di più tempo per recuperare, anche se dalle gare disputate e dai match vinti

nel Roland Garros 2023 contro Alcaraz in semifinale e Ruud in finale, non sembra

proprio così.

La mattina inizia con lo stretching dopo una sessione di yoga di 20 minuti, dopo

colazione il campione serbo scende in campo per circa 1 ora e 30 minuti con lo sparring

partner.

Dopo pranzo la sessione di allenamento prevede palestra, bande elastiche e pesi, per

passare poi al recupero muscolare e al lavoro tecnico di stretching.

Nelle sessioni di allenamento non mancano la cyclette, la palla da fitness per il recupero

muscolare, squat, jumping jack, affondi e piegamenti.

Gli allenamenti fisici costanti e tutti i training mentali che Djokovic effettua per

temprare lo spirito lo mettono in condizioni di affrontare anche tennisti più giovani di

lui ottenendo dei risultati straordinari. Un altro segreto della sua forza mentale sul

campo da tennis è sicuramente lo yoga.

Yoga insieme alla moglie

Djokovic pratica yoga insieme alla moglie tutti i giorni, nello specifico si tratta di

Aerial Yoga e Acro Yoga, due delle varianti più complesse di questa disciplina, che assume dei connotati fondamentali insieme alle sessioni di allenamento. L’asso serbo pratica yoga non solo appena sveglio ma anche prima di andare a dormire.