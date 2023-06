Challenger Montechiarugolo, Ilkley, Blois, Cali e Poznan: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Montechiarugolo (Italia) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Nikola Cacic/ Victor Vlad Corneavs Luca Margaroli/ Ramkumar Ramanathan

2. [3] Alexandre Muller vs Stefano Travaglia (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Giulio Zeppieri vs Francesco Maestrelli (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Inigo Cervantes / Oriol Roca Batalla vs [2] Jonathan Eysseric / Miguel Angel Reyes-Varela



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Ilkley (Regno Unito) – Semifinali, erba

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Sebastian Ofnervs Zsombor Piros

2. [SE] Arthur Cazaux vs [4] Jason Kubler



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov vs [3] Robert Galloway / John-Patrick Smith (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Blois (Francia) – Quarti di Finale e Semifinali, terra battuta

ATP Blois Quentin Halys [1] Quentin Halys [1] 0 0 Renzo Olivo Renzo Olivo 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [1] Quentin Halysvs Renzo Olivo

2. [Q] Kyrian Jacquet vs [Q] Ugo Blanchet



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Quentin Halys OR Renzo Olivo vs Benjamin Hassan OR [6] Harold Mayot (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Kyrian Jacquet OR [Q] Ugo Blanchet vs [Q] Kenny De Schepper OR [Q] Nikolas Sanchez Izquierdo



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Benjamin Hassan vs [6] Harold Mayot



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Kenny De Schepper vs [Q] Nikolas Sanchez Izquierdo



Il match deve ancora iniziare

3. Zvonimir Babic / Mick Veldheer OR [4] Filip Bergevi / Jason Taylor vs [PR] Alvaro Lopez San Martin / Mark Vervoort OR [2] Dan Added / Gregoire Jacq (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Theo Arribage / Luca Sanchez OR Alexandru Jecan / Dragos Nicolae Madaras vs Murkel Dellien / Jakub Paul OR Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Alvaro Lopez San Martin / Mark Vervoort vs [2] Dan Added / Gregoire Jacq



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Theo Arribage / Luca Sanchez vs Alexandru Jecan / Dragos Nicolae Madaras



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Zvonimir Babic / Mick Veldheer vs [4] Filip Bergevi / Jason Taylor



ATP Blois Zvonimir Babic / Mick Veldheer Zvonimir Babic / Mick Veldheer 0 0 Filip Bergevi / Jason Taylor [4] Filip Bergevi / Jason Taylor [4] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. Murkel Dellien / Jakub Paul vs Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Poznan (Polonia) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [5] Tomas Barrios Veravs Zdenek Kolar

2. [Alt] Timo Stodder vs Mariano Navone



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Karol Drzewiecki / Petr Nouza vs [2] Petros Tsitsipas / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Ariel Behar / Adam Pavlasek vs [3] Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Cali (Colombia) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Orlando Luz/ Oleg Prihodkovs [2] Hans Hach Verdugo/ Evan King

2. [PR] Pedro Sakamoto vs [8] Guido Andreozzi (non prima ore: 21:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Santiago Rodriguez Taverna vs [6] Federico Delbonis



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Guido Andreozzi / Cristian Rodriguez vs [3] JiSung Nam / Artem Sitak



Il match deve ancora iniziare