Wimbledon: annunciate le prime wild card

Restano ancora tre inviti per i due main draw da assegnare

Sono state annunciate le prime Wild Card per l’edizione 2023 dei Championships di Wimbledon. Oltre ai tennisti britannici, che ovviamente la fanno da padrone, l’invito per il main draw è andato a David Goffin per gli uomini ed Elina Svitolina e Venus Williams tra le donne.

Due Wild Card per il tabellone maschile e una per quello femminile saranno annunciate nei prossimi giorni. Segue la lista completa degli inviti.

Tabellone Maschile:

Liam Broady

Jan Choinski

Arthur Ferry

David Goffin

George Loffhagen

Ryan Peniston

Tabellone Femminile:

Katie Boulter

Jodie Burrage

Harriet Dart

Elina Svitolina

Katie Swan

Heather Watson

Venus Williams