Emilia-Romagna Tennis Cup: Andrea Arnaboldi ritrova l’ispirazione a Parma (con il programma di domani)

Cinque italiani avanti, per altri quattro è disco rosso: comincia con un bilancio positivo l’avventura della truppa azzurra nella giornata di debutto della seconda edizione dell’Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna sui

campi del Tc President a Montechiarugolo (Parma).

POLLICE SU NELLE QUALI PER CINQUE AZZURRI – L’impresa del giorno è della wild card Filippo Moroni, capace di disattendere ogni pronostico e oltre 1.000 posizioni nel ranking mondiale a sfavore rispetto al tedesco Lucas Gerch, numero 324 al mondo e primo favorito del tabellone di qualificazione. Dopo il primo set perso nettamente, il ventiduenne alessandrino si è riportato in parità con un perentorio 6-1 ed ha saputo soffrire nel parziale decisivo, recuperando il break di svantaggio sul 4-3 e finendo l’attonito tedesco con il punteggio di 6-4. Un risultato giustissimo per un tennista dotato di ottime potenzialità, che deve solo ritrovare le motivazioni per tornare nelle posizioni che gli competono. Gli altri azzurri a conquistare il turno decisivo sono Lorenzo Rottoli, che ha beneficiato del ritiro nel secondo set di Giacomo Oradini, Stefano Napolitano (63 64 su Merida) e i due talentuosi mancini Gianmarco Ferrari e Andrea Arnaboldi.

Quest’ultimo, con un passato nei main draw di Roland Garros e Wimbledon ma reduce da un inizio distagione non proprio esaltante, ha avuto la meglio del tedesco Sebastian Fanselow (62 64). Sebbene sotto classifica, Arnaboldi è riuscito ad imporre il suo gioco aggressivo e ricco di variazioni, tenendo a bada la reazione dell’avversario, apparso molto nervoso per l’incapacità di uscire dalla tela del canturino: a Parma “Arna” riesce quasi sempre a ritrovare la massima ispirazione, come testimoniano i quarti di finale raggiunti nell’edizione dello scorso anno (battuto dal finalista Ymer) e le semifinali nel Challenger 80 indoor del 2020.

Il tabellone di qualificazione ci regala l’occasione di vedere all’opera alcuni dei giovani di spicco del circuito internazionale. Se il Piatti Tennis Center ha messo gli occhi su di lui, le premesse sono quantomeno incoraggianti: nonostante la sconfitta il bulgaro Iliyan Radulov, attuale numero 5 del mondo tra gli Juniores, ha ben impressionato ed è inciampato contro il russo Bogdan Bodrov più per mancanza di esperienza che per reali demeriti (26 62 64). Non c’è stata storia invece nell’eliminazione del primo tennista in Italia al mondo tra gli under 18 (n° 18), il ravennate Federico Bondioli, che non si è presentato in ottime condizioni contro il numero 5 del tabellone cadetto, lo spagnolo Alex Marti Pujolras, vittorioso con un duplice 6-1.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA – A partire da domani prenderà il via il tabellone principale con la presenza di tre top-cento: Albert Ramos Vinolas (70 al mondo), Thiago Monteiro (94 al mondo) e Alexandre Muller (96 al mondo). C’è grande interesse anche nel vedere in azione Fernando Verdasco, ex numero 7 al mondo e trionfatore in carriera in sette titoli del circuito maggiore: il suo esordio all’Emilia-Romagna Tennis Cup avverrà domani alle ore 18.00 proprio contro il connazionale e testa di serie numero 1 Ramos Vinolas, nel match di primo turno senza dubbio più atteso. Per la prima volta il programma del Challenger emiliano prevedrà una sessione serale, con inizio alle ore 20.00: il match di cartello del giorno si disputerà sotto le luci dei riflettori per permettere agli appassionati locali di accorrere nella fascia oraria maggiormente accessibile. L’acquisto di un unico biglietto giornaliero dà diritto ad assistere all’intera programmazione, compresa la sessione serale.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Alex Marti Pujolras vs Lorenzo Rottoli

2. [WC] Filippo Moroni vs [9] Gianmarco Ferrari (non prima ore: 12:00)

3. Federico Gaio vs [WC] Francesco Forti (non prima ore: 15:30)

4. [1] Albert Ramos-Vinolas vs [Alt] Fernando Verdasco (non prima ore: 18:00)

5. [4] Jaume Munar vs Francesco Maestrelli (non prima ore: 20:00)

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Bogdan Bobrov vs [7/Alt] Akira Santillan

2. [3] Dmitry Popko vs Andrea Arnaboldi (non prima ore: 12:00)

3. Adrian Andreev vs [Alt] Oriol Roca Batalla (non prima ore: 17:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Blaz Rola vs [12/Alt] Sandro Kopp

2. [2/Alt] Maxime Janvier vs [11] Stefano Napolitano (non prima ore: 12:00)

3. [8] Jozef Kovalik vs Matteo Gigante (non prima ore: 17:00)