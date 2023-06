Matteo Berrettini Rinuncia al torneo del Queen’s di Londra. Non sarà testa di serie nel torneo di Wimbledon (con il tabellone aggiornato)

Matteo Berrettini ha annunciato che non parteciperà al torneo del Queen’s a Londra. Questo ATP 500 su erba è un torneo in cui Berrettini ha brillato negli ultimi anni, vincendo le ultime due edizioni. L’annuncio è stato comunicato attraverso il canale social ufficiale del torneo solo pochi minuti fa, prima dell’inizio del torneo previsto per lunedì 19 giugno.

I 750 punti persi tra Stoccarda e Londra porteranno Berrettini fuori dai primi 32 della classifica mondiale. Non sarà quindi in ogni caso testa di serie a Wimbledon, torneo che scatta lunedì 3 luglio.

Al suo posto è entrato in tabellone l’americano Wolf.

“Sono molto triste per il fatto di rinunciare al torneo e di non poter difendere il titolo,” ha detto Berrettini in una dichiarazione. Il tennista italiano ha espresso il suo dispiacere per non poter competere, ma allo stesso tempo ha inviato i suoi migliori auguri a tutti coloro che sono coinvolti nel torneo. “Auguro al torneo e a tutti coloro che sono coinvolti una settimana di successo.”.

Nonostante la delusione, Berrettini ha lasciato un messaggio di speranza per i suoi fan e per l’organizzazione del torneo. “Spero di tornare il prossimo anno”, ha affermato.

Non è stato fornito alcun dettaglio specifico sul motivo per cui Berrettini ha deciso di non partecipare al torneo. Con questo forfait Matteo non sarà testa di serie a Wimbledon ma ora forse è in dubbio anche lo slam londinese.

Il Tabellone aggiornato

(1) Alcaraz, Carlos vs (Q) Fils, Arthur

Lehecka, Jiri vs Davidovich Fokina, Alejandro

(Q) Dimitrov, Grigor vs Ruusuvuori, Emil

(Q) Paul, Tommy vs (8) Cerundolo, Francisco

(4) Tiafoe, Frances vs van de Zandschulp, Botic

Korda, Sebastian vs Evans, Daniel

(SE) Thompson, Jordan vs (PR) Raonic, Milos

Kecmanovic, Miomir vs (5) Norrie, Cameron

(7) de Minaur, Alex vs Murray, Andy

Schwartzman, Diego vs (Q) McDonald, Mackenzie

Mannarino, Adrian vs (WC) Broady, Liam

Zapata Miralles, Bernabe vs (3) Fritz, Taylor

(6) Musetti, Lorenzo vs (WC) Choinski, Jan

(LL) Wolf, J.J. vs Shelton, Ben

Humbert, Ugo vs (WC) Peniston, Ryan

Cressy, Maxime vs (2) Rune, Holger